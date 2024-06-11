ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монтелла о проигрыше от поляков: Мы стремимся как можно лучше подготовиться к Евро. Не думаю, что это было наше заслуженное поражение
Сборная Турции потерпела третье поражение в последних четырех матчах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в товарищеском матче сборная Турции проиграла 2:1 в Варшаве "красно-белым". Во втором тайме подопечные Винченцо Монтеллы произвели лучшее впечатление, но этого не хватило даже для того, чтобы добиться ничьей с поляками.
"Мы не побеждали в пяти матчах, но во всех спаррингах у нас были сложные соперники. Мы стремимся как можно лучше подготовиться к Евро. Не думаю, что это было наше заслуженное поражение. Что меня беспокоит, так это то, что мы много работаем, стараемся, и каждое поражение влияет на наше самочувствие. Я не волнуюсь, потому что у нас было 20 голевых моментов. Нам нужно иметь лучшую эффективность, я это понимаю. Мы допустили индивидуальные ошибки, но со вторым голом все было не так. Мы защищались вшестером. Нужно анализировать конкретные фазы матча. Мы были лучше в атаке, мне понравилась наша игра в этом элементе, но нам еще нужно доработать определенные моменты. Товарищеских матчей не бывает. Все матчи важны. Настроение было очень хорошее, но результат несправедлив", - заявил Винченцо Монтелла после поединка.
Напомним, что 18 июня Турция проведет свой первый матч на Евро-2024, где ее соперником будет сборная Грузии.
Популярное сейчас
- Функционер Стяуа спрогнозировал результат матча Румыния – Украина: Не думаю, что является чем-то необычным
- Севидов о переходе Пихаленка: Это провал
- Президент ПФЛ назвал 4 аматорских клуба, которые заявятся во Вторую лигу
- Еще один спарринг сборной Украины и старт чемпионата Европы. Расписание футбола на 10 – 16 июня
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО