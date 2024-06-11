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Не Франция и не Англия. Гвардиола назвал двух главных фаворитов Евро-2024
Родная страна и хозяин турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, кого он считает главными претендентами на получение титула чемпиона Европы в этом году.
"Фавориты? Германия и Испания.
Англия? Они становятся всё ближе к победе, им нужно сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение от полузащиты до нападающих. Поскольку я живу там, мне очень интересно посмотреть, как выступит эта команда", - передаёт слова испанца журналист Виктор Наварро.
Напомним, действующим обладателем трофея является сборная Италия. Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.
????????????????????????????Pep, favoritos #euro2024 (lo que dice de Inglaterra, quizás en clave seleccionador)— Víctor Navarro (@victor_nahe) June 10, 2024
“Alemania, España”
“Inglaterra. Le falta dar este paso. Se están acercando. Tienen una generación muy buena de medio campo a adelante. Como vivo allí tengo mucho interés de ver cómo le va” pic.twitter.com/DdnXb5OI9w
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