Не Франция и не Англия. Гвардиола назвал двух главных фаворитов Евро-2024

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, кого он считает главными претендентами на получение титула чемпиона Европы в этом году.

"Фавориты? Германия и Испания. Англия? Они становятся всё ближе к победе, им нужно сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение от полузащиты до нападающих. Поскольку я живу там, мне очень интересно посмотреть, как выступит эта команда", - передаёт слова испанца журналист Виктор Наварро.

Напомним, действующим обладателем трофея является сборная Италия. Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.