Португалия - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Из всех участников Евро-2024 всего две сборные запланировали проведение трех товарищеских матчей перед континентальным первенством: Украина и Португалия. Роналду и Ко сыграют сегодня против третьего соперника в очередном домашнем матче. А Криштиану наконец-то сможет выйти на поле перед родными болельщиками.

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Международный товарищеский матч

11 июня, 21:45. "Эштадиу Мунисипал де Авейру" (Авейру)

Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1