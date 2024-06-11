ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Португалия - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Португалия - Ирландия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.24 ⋊ Международный Товарищеский Матч на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
Из всех участников Евро-2024 всего две сборные запланировали проведение трех товарищеских матчей перед континентальным первенством: Украина и Португалия. Роналду и Ко сыграют сегодня против третьего соперника в очередном домашнем матче. А Криштиану наконец-то сможет выйти на поле перед родными болельщиками.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Международный товарищеский матч
11 июня, 21:45. "Эштадиу Мунисипал де Авейру" (Авейру)
Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)
Португалия - Ирландия
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Популярное сейчас
- Сабо сформировал символический состав желто-синих времен Независимости, а Пятова назвал вратарем среднего уровня
- Функционер Стяуа спрогнозировал результат матча Румыния – Украина: Не думаю, что является чем-то необычным
- Президент ПФЛ назвал 4 аматорских клуба, которые заявятся во Вторую лигу
- Луческу: Ни одна команда не будет играть на Евро так, как играет Лихтенштейн
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО