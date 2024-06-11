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Очередная потеря у Нидерландов. Вслед за де Йонгом Евро-2024 пропустит Копмейнерс
Ещё минус один игрок основного состава
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Нидерландов и "Аталанты" Тён Копмейнерс не сыграет на чемпионате Европы-2024.
"Полузащитник не сможет принять участие в турнире после полученной травмы во время вчерашней разминки перед матчем с Исландией. Наши мысли с тобой, Тён", - написано в сообщении пресс-службы "оранжевых".
Ранее стало известно, что не поможет Нидерландам на Евро ещё один основной хавбек команды - Френки де Йонг.
В сезоне 2023-24 Копмейнерс принял участие в 51 поединке за "Аталанту", отличившись 15 голами и 7 ассистами.
Соперниками Нидерландов на групповом этапе чемпионата Европы станут сборные Франции, Австрии и Польши.
Teun Koopmeiners misses EURO 2024. ????— OnsOranje (@OnsOranje) June 11, 2024
The midfielder won't be able to participate after he injured himself during the warm-up of the match against Iceland yesterday.
We're thinking of you, Teun. ????#NothingLikeOranje pic.twitter.com/AhhvDe1Bgf
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