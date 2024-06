Очередная потеря у Нидерландов. Вслед за де Йонгом Евро-2024 пропустит Копмейнерс

Полузащитник сборной Нидерландов и "Аталанты" Тён Копмейнерс не сыграет на чемпионате Европы-2024.

Ранее стало известно, что не поможет Нидерландам на Евро ещё один основной хавбек команды - Френки де Йонг.

В сезоне 2023-24 Копмейнерс принял участие в 51 поединке за "Аталанту", отличившись 15 голами и 7 ассистами.

Соперниками Нидерландов на групповом этапе чемпионата Европы станут сборные Франции, Австрии и Польши.

Teun Koopmeiners misses EURO 2024. ????



The midfielder won't be able to participate after he injured himself during the warm-up of the match against Iceland yesterday.

We're thinking of you, Teun. ????#NothingLikeOranje pic.twitter.com/AhhvDe1Bgf