Очередная потеря у Нидерландов. Вслед за де Йонгом Евро-2024 пропустит Копмейнерс

Полузащитник сборной Нидерландов и "Аталанты" Тён Копмейнерс не сыграет на чемпионате Европы-2024.

"Полузащитник не сможет принять участие в турнире после полученной травмы во время вчерашней разминки перед матчем с Исландией. Наши мысли с тобой, Тён", - написано в сообщении пресс-службы "оранжевых".

Ранее стало известно, что не поможет Нидерландам на Евро ещё один основной хавбек команды - Френки де Йонг.

В сезоне 2023-24 Копмейнерс принял участие в 51 поединке за "Аталанту", отличившись 15 голами и 7 ассистами.

Соперниками Нидерландов на групповом этапе чемпионата Европы станут сборные Франции, Австрии и Польши.