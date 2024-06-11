Знак качества. Легионеры УПЛ, которым посчастливилось сыграть на Евро

В понимании наших игроков, тренеров, экспертов и болельщиков чемпионат растет, если имеет хорошее количество квалифицированных легионеров. Еще лучше, когда эти же иностранцы делегируются клубами УПЛ на чемпионат мира или Европы – тогда это действительно показатель их крутизны.

Вот мы и решили вспомнить исполнителей с соответствующим бэкграундом – важно, чтобы на момент чемпионата Европы они находились именно в Премьер-лиге. Зачем здесь условный Мигель Велозу, который приехал после 2012-го года, но не подтвердил класс, чтобы попасть на форум в 2016-м?

Евро-2004

Латвия

Марис Верпаковскис ("Динамо") – 3 матча, 1 гол, 242 минуты

Латвия стала сенсацией в отборе к Евро-2004 – "красно-бело-красные" неожиданно навязали борьбу Швеции со звездной парой Ибрагимович-Альбек, а также оставили позади Польшу, Венгрию и Сан-Марино. Подопечные Александрса Старковса не продемонстрировали выдающийся перформанс (забили 10 голов, мадьяры и "кадра", которые поймали облизняка, зафиксировали и то лучшую эффективность). Это история в стиле "биться-бороться", но с присутствием молодой звезды – Мариса Верпаковскиса, приглашенного в 2003-м киевским "Динамо".

Нападающий компенсировал потерю Марьянса Пахарса, немало пропустившего из-за травмы, отметился четырьмя результативными действиями на основной дистанции и еще дважды огорчил Турцию в стыках.

Несмотря на достижения, на полях Португалии от Латвии ничего не ждали – соперниками оказались Чехия, Германия и Нидерланды. Команда приехала с праздничным настроением, понимала расклад сил, поэтому играла со спокойным сердцем. Против банды Карела Брюкнера Верпаковскис открыл счет (этого не хватило – после перерыва дело сделали Марек Хайнц и Милан Барош), а 0:0 с "бундестим" даже дали шансы на плей-офф, которые быстро развеяли ван Нистелрой и Макай.

Валентинс Лобанёвс ("Металлург" Запорожье) – 3 матча, 250 минут

Валентинс Лобанёвс построил карьеру в "Сконто", где взял 14 медалей высшей пробы, однако не показал, что-то претенциозное в более конкурентной среде. Поездки в Россию и Украину особо себя не оправдали – латвиец был приближенным к основе запорожского "Металлурга", но о каких перспективах можно говорить, если команда спорила за десятую-одиннадцатую строчку Высшей лиги?

Часть квалификации наблюдал со скамейки запасных, но в июле-ноябре 2003-го существенно прибавил, хорошо выглядел против Венгрии и Швеции, а затем не испугался турок в плей-офф. На Евро-2004 вышел во всех турах, понравился с Германией, где справился с Кевином Кураньи и Фреди Бобичем.

Болгария

Георги Пеев ("Динамо") – 2 матча, 180 минут

Георги Пеев провел за "Динамо" 130 поединков, однако не зарекомендовал себя на полную (иначе бы не ушел в аренду в "Днепр" и не был продан "Амкару" за 400 тысяч евро).

Другое дело – Болгария, где универсал сыграл заметную роль в попадании "львов" на Евро; коллектив набрал 17 очков и занял лидирующую строчку, опередив Хорватию, Бельгию, Эстонию и Андорру.

Непосредственно на турнире появился против Швеции (0:5) и Дании (0:2), заключительный матч со "скуадрой адзуррой" (1:2) смотрел со скамейки запасных. В дальнейшем не поладил с тренерским штабом, поссорился в 2007-м после встречи с Нидерландами и не вызывался в сборную целых три года.

Предраг Пажин ("Шахтер") – 2 матча, 153 минуты

Предраг Пажин прибыл в Донецк в 2003-м, согласовал трехлетний контракт, впрочем, его не доработал. Все из-за посредственного уровня (33 матча, 1 гол, 1 ассист) и, как итог, проигранной конкуренции Развану Рацу и Сергею Попову.

Куда интереснее ситуация с национальной командой – в ее состоянии в начале нулевых ощущался кадровый голод, поэтому местный футбольный союз обратился за помощью к центрбеку, который на тот момент представлял интересы "Левски". Предраг сменил сербское гражданство и выполнил функцию – с ходу закрепился в старте и положительно повлиял во время борьбы за путевку на Евро-2004. Был задействован против Швеции и Италии.

Хорватия

Йерко Леко ("Динамо") – 1 матч, 22 минуты

В одном из интервью вышеупомянутый Пеев в шутку сказал, что хотел бы пересечься с Леко в финале Евро. Сказочный сценарий, который, разумеется, не состоялся; по правде, Хорватия была симпатична, ведь после ничьей со Швейцарией (0:0) заставила попотеть Францию (2:2) – в том веселом матче зрители увидели пенальти, автогол (постарался Тудор) и спасение от Давида Трезеге.

Тогда же на 77 минуте главный тренер Отто Барич бросил в бой Ерко – хавбек заменил Ненада Белицу с задачей дополнительно укрепить опорную зону и каши не испортил.

Евро-2008

Румыния

Разван Рац ("Шахтер") – 3 матча, 270 минут (Евро-2008)

Рац посвятил "Шахтеру" десять сезонов и, как и Левандовский, был непосредственным участником многих судьбоносных событий – поэтому коллекция фулбека насчитывает впечатляющие 17 трофеев.

Вполне очевидно, почему Разван годами считался лидером "карпатских парней" – игрок это регулярно подтверждал и с 2011-го (с небольшими перерывами) гордо носил капитанскую повязку. Продвигаясь навстречу Евро-2008, приложил усилия, чтобы Румыния выиграла отбор (удалось обойти Нидерланды с преимуществом в 3 очка), однако вот на самом турнире не смог во второй раз остановить "оранжевых".

Когда ты на равных споришь с Францией (0:0) и Италией (1:1), им не уступаешь в борьбе и даже шокируешь, то, значит, все делаешь правильно. Рац отбегал едва ли не эталонно, другое дело, что постоянный акцент на обороне требовал титанических стараний; когда наступил третий тур, то истощенная сборная ничего не сделала с Хюнтеларом и ван Перси.

Польша

Мариуш Левандовский ("Шахтер") – 3 матча, 225 минут

Один из самых знаковых легионеров в истории "Шахтера". За плечами опорного полузащитника 275 встреч в оранжево-черной футболке и ряд трофеев, среди которых присутствует Кубок УЕФА. Мариуш оформил его в легендарной кампании 2008/09, однако и до того заслуживал восприниматься важным кирпичиком в системе "кадры". Еще бы, человек принял участие в чемпионате мира-2006 и до сих пор входит в топ-25 исполнителей, проведших наибольшее количество матчей в национальных цветах (66).

Запомнился ударной квалификацией Евро-2008, где превратился в беду для португальцев – если дома отдал передачу (2:1), то на выезде не только повторил предыдущее достижение, но и отметился мячом (2:2). Собственно, такой фурор помог нашим соседям возглавить группу А, а Левандовский в очередной раз подтвердил, что закономерно котируется на высоких ролях в сборной.

А вот в Австрии и Швейцарии Польше не повезло – поражение Германии (0:2), ничья с Австрией (1:1) и 0:1, нанесенные уже хорватами. Сам Мариуш получил повреждение голени в борьбе с "манншафт", выступал через силу и хотя бы за это заслужил симпатию. Как не уважать бойцов?

Евро-2012

Чехия

Томаш Хюбшман ("Шахтер") – 4 матча, 311 минут, 1 результативная передача

Еще один "дончанин", регалии которого захватывают дух. Примечательно, что опорный полузащитник является медалистом Евро-2004 (Карел Брюкнер выделил ему полтайма с "бундестим"). Впрочем, по-настоящему мы познакомились с Томашем в 2012-м – зрелый, мегаопытный, на одной ступени по статусу с Петером Чехом, Томашем Росицким и Миланом Барошем.

С Россией стал жертвой тактических замыслов Михала Билека (специалист надеялся спасти положение, выпустил второго нападающего и поплатился 1:4), в дальнейшем заложил фундамент триумфа над греками 2:1 (ассистировал Петру Йирачеку) и не позволил развернуться Роберту Левандовскому (1:0).

Португалии феерил Петр Чех (если бы не он, то Роналду и компания давно взяли бы свое), но и Хюбшман оказался не лишним. Жаль, что где-то Чехия прогадала – если бы оставила Томаша на серию послематчевых пенальти, то, возможно бы, даже протиснулась в полуфинал.

Хорватия

Иван Стринич ("Днепр") – 3 матча, 270 минут, 1 результативная передача

Стринич не слишком успешно запомнился в 2011-м-2012-м – "днепрянин"не был железобетонным на фланге, периодически выпадал из обоймы, в частности, из-за удалений (в декабре 2011-го опозорился симуляцией и разговорами против "Ильичевца", из-за чего пропустил несколько туров УПЛ).

А вот на Евро такие вопиющие ошибки не наблюдались; более того, Иван сделал все, чтобы избежать поражения с Италией (1:1) – именно он пасом нашел Марио Манджукича, и форвард с близкого расстояния "расстрелял" Джанлуиджи Буффона.

Огнен Вукоевич ("Динамо") – 3 матча, 261 минута

В 2012-м "Динамо" дышало в спину "Шахтеру", да и сам Огнен Вукоевич находился в неплохой форме (например, выдал третий показатель по количеству времени на поле – после Данило Силвы и Андрея Ярмоленко).

Славен Билич также не игнорировал универсального полузащитника – Вуко хоть и на определенных этапах ротировался, но в целом произвел впечатление, благодаря чему по делу оказался в финальной заявке. Это свидетельствовало о классе – хорват вызывался в 2008-м, до переезда в Украину, и сумел продержаться на хорошем уровне.

Матчи с Ирландией и Италией отработал от звонка до звонка, с Испанией – был заменен Эдуардо за 9 минут до завершения. Кстати, о "шахтеровце"…

Эдуардо да Силва ("Шахтер") – 3 матча, 17 минут

Да Силва принес реальную пользу донецкому "Шахтеру" – что при первом, что при втором заходе. С другой стороны, конкретно в кампании 2011/12 хорват бразильского происхождения не мог похвастаться постоянной практикой (7+2 в течение 923 минут), поскольку по традиции страдал от повреждений и их последствий.

Можно с уверенностью сказать, что нападающего взяли на чемпионат Европы за старые заслуги (все же он является четвертым бомбардиром "клетчатых" в истории). Появился во всех трех поединках, но имел в распоряжении 17 минут – Билич логично отдал предпочтение атакующей паре Манджукич-Елавич.

Не получили практику: Ян Лаштувка (Чехия/"Днепр"), Никола Калинич (Хорватия/"Днепр" ; был задействован на Евро-2008 и Евро-2016, однако на тот момент не выступал в УПЛ).

Евро-2016

Хорватия

Домагой Вида ("Динамо") – 3 матча, 300 минут

Лучшие эпизоды, связанные со сборной, Домагой Вида пережил уже после того, как попрощался с "Динамо" - в 2018-м и 2022-м завоевал медали ЧМ. В 2016-м "клетчатые" тоже больно кусали соперников (чего стоит первое место с Испанией, Турцией и Чехией), после чего совсем немного не дотерпели с Португалией (напомним, Куарежма забил на 117 минуте).

Но персонально Вида вызвал смешанные эмоции – привез пенальти с чехами (мяч попал в руку; благодаря удару с отметки были установлены 2:2), плюс, "проспал" передачу Ренату Санчеша на Роналду, итогом которой и стал гол Рикарду).

Австрия

Александар Драгович ("Динамо") – 2 матча, 156 минут

На Евро-2016 от Австрии ждали выхода в плей-офф – во-первых, это позволял упрощенный формат, во-вторых, ну, что придумают Исландия и Венгрия? Скандинавы дебютировали, мадьяры же вернулись на европейский форум впервые с 1972-го года. А здесь – Давид Алаба, Марко Арнаутович, Марсель Забитцер и Александар Драгович, безусловно, более опытные футболисты.

На бумаге – все хорошо, на практике же – ситуация полетела кувырком. С Венгрией (0:2) Драгович был удален, благодаря чему соперник вскоре закрепил преимущество, с трибун смотрел на потуги с португальцами (0:0), а когда вышел с колоритными исландцами, то снова познал горечь проигрыша (1:2).

В то же время катастрофа во Франции глобально не повредила репутацию центрбека – буквально через месяц "Динамо" продало Александара леверкузенскому Байеру за 21 миллион евро.

Евро-2020

Не получили практику: Томаш Кендзера (Польша/"Динамо")

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Дарио Срна ("Шахтер") – 12 матчей, 1 гол, 2 результативные передачи, 1002 минуты)

Дарио Срна стоит того, чтобы о нем поговорить отдельно. Защитника можно ненавидеть (а случалось и такое), однако против "сухих" цифр не попрешь – хорват точно войдет в пятерку (если ее не возглавит) лучших иностранцев, когда-либо игравших на наших просторах.

Что касается Евро, то и здесь безоговорочный успех – даже начиная в 2004-м, пользуясь крохами времени, Дарио искал потенциально опасные эпизоды и их реализовывал. Так было с Англией – "три льва" вели 1:3, и пас фулбека на Игора Тудора едва не качнул чашу весов (Фрэнк Лэмпард все же снял вопрос, но активность Срны похвалили).

В 2008-м защитник выходил со старта (поразил ворота Германии), еще через четыре года заслуженно капитанил (это же продолжилось в 2016-м). 12 матчей, 6 побед, 3 ничьи и столько же поражений – за этой, на первый взгляд, скромной статистикой кроется огромный пласт работы.

Понятно, что похожих легионеров мы увидим не скоро. Но проследим за Гочолейшвили – вот-вот Гиорги будет дебютировать с Грузией на долгожданном празднике.

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