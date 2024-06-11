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ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Знак качества. Легионеры УПЛ, которым посчастливилось сыграть на Евро

ЕВРО-2024

Не каждому дано испытать себя на подобном уровне

Знак качества. Легионеры УПЛ, которым посчастливилось сыграть на Евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Павел Кушнерук Автор UA-Футбол
Новина українською

В понимании наших игроков, тренеров, экспертов и болельщиков чемпионат растет, если имеет хорошее количество квалифицированных легионеров. Еще лучше, когда эти же иностранцы делегируются клубами УПЛ на чемпионат мира или Европы – тогда это действительно показатель их крутизны.

Вот мы и решили вспомнить исполнителей с соответствующим бэкграундом – важно, чтобы на момент чемпионата Европы они находились именно в Премьер-лиге. Зачем здесь условный Мигель Велозу, который приехал после 2012-го года, но не подтвердил класс, чтобы попасть на форум в 2016-м?

Евро-2004

Латвия

  • Марис Верпаковскис ("Динамо") – 3 матча, 1 гол, 242 минуты

Латвия стала сенсацией в отборе к Евро-2004 – "красно-бело-красные" неожиданно навязали борьбу Швеции со звездной парой Ибрагимович-Альбек, а также оставили позади Польшу, Венгрию и Сан-Марино. Подопечные Александрса Старковса не продемонстрировали выдающийся перформанс (забили 10 голов, мадьяры и "кадра", которые поймали облизняка, зафиксировали и то лучшую эффективность). Это история в стиле "биться-бороться", но с присутствием молодой звезды – Мариса Верпаковскиса, приглашенного в 2003-м киевским "Динамо".

Нападающий компенсировал потерю Марьянса Пахарса, немало пропустившего из-за травмы, отметился четырьмя результативными действиями на основной дистанции и еще дважды огорчил Турцию в стыках.

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Несмотря на достижения, на полях Португалии от Латвии ничего не ждали – соперниками оказались Чехия, Германия и Нидерланды. Команда приехала с праздничным настроением, понимала расклад сил, поэтому играла со спокойным сердцем. Против банды Карела Брюкнера Верпаковскис открыл счет (этого не хватило – после перерыва дело сделали Марек Хайнц и Милан Барош), а 0:0 с "бундестим" даже дали шансы на плей-офф, которые быстро развеяли ван Нистелрой и Макай.

  • Валентинс Лобанёвс ("Металлург" Запорожье) – 3 матча, 250 минут

Валентинс Лобанёвс построил карьеру в "Сконто", где взял 14 медалей высшей пробы, однако не показал, что-то претенциозное в более конкурентной среде. Поездки в Россию и Украину особо себя не оправдали – латвиец был приближенным к основе запорожского "Металлурга", но о каких перспективах можно говорить, если команда спорила за десятую-одиннадцатую строчку Высшей лиги?

Часть квалификации наблюдал со скамейки запасных, но в июле-ноябре 2003-го существенно прибавил, хорошо выглядел против Венгрии и Швеции, а затем не испугался турок в плей-офф. На Евро-2004 вышел во всех турах, понравился с Германией, где справился с Кевином Кураньи и Фреди Бобичем.

Болгария

  • Георги Пеев ("Динамо") – 2 матча, 180 минут

Георги Пеев провел за "Динамо" 130 поединков, однако не зарекомендовал себя на полную (иначе бы не ушел в аренду в "Днепр" и не был продан "Амкару" за 400 тысяч евро).

Другое дело – Болгария, где универсал сыграл заметную роль в попадании "львов" на Евро; коллектив набрал 17 очков и занял лидирующую строчку, опередив Хорватию, Бельгию, Эстонию и Андорру.

Знак качества. Легионеры УПЛ, которым посчастливилось сыграть на Евро - изображение 2

Непосредственно на турнире появился против Швеции (0:5) и Дании (0:2), заключительный матч со "скуадрой адзуррой" (1:2) смотрел со скамейки запасных. В дальнейшем не поладил с тренерским штабом, поссорился в 2007-м после встречи с Нидерландами и не вызывался в сборную целых три года.

  • Предраг Пажин ("Шахтер") – 2 матча, 153 минуты

Предраг Пажин прибыл в Донецк в 2003-м, согласовал трехлетний контракт, впрочем, его не доработал. Все из-за посредственного уровня (33 матча, 1 гол, 1 ассист) и, как итог, проигранной конкуренции Развану Рацу и Сергею Попову.

Куда интереснее ситуация с национальной командой – в ее состоянии в начале нулевых ощущался кадровый голод, поэтому местный футбольный союз обратился за помощью к центрбеку, который на тот момент представлял интересы "Левски". Предраг сменил сербское гражданство и выполнил функцию – с ходу закрепился в старте и положительно повлиял во время борьбы за путевку на Евро-2004. Был задействован против Швеции и Италии.

Хорватия

  • Йерко Леко ("Динамо") – 1 матч, 22 минуты

В одном из интервью вышеупомянутый Пеев в шутку сказал, что хотел бы пересечься с Леко в финале Евро. Сказочный сценарий, который, разумеется, не состоялся; по правде, Хорватия была симпатична, ведь после ничьей со Швейцарией (0:0) заставила попотеть Францию (2:2) – в том веселом матче зрители увидели пенальти, автогол (постарался Тудор) и спасение от Давида Трезеге.

Тогда же на 77 минуте главный тренер Отто Барич бросил в бой Ерко – хавбек заменил Ненада Белицу с задачей дополнительно укрепить опорную зону и каши не испортил.

Евро-2008

Румыния

  • Разван Рац ("Шахтер") – 3 матча, 270 минут (Евро-2008)

Рац посвятил "Шахтеру" десять сезонов и, как и Левандовский, был непосредственным участником многих судьбоносных событий – поэтому коллекция фулбека насчитывает впечатляющие 17 трофеев.

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Вполне очевидно, почему Разван годами считался лидером "карпатских парней" – игрок это регулярно подтверждал и с 2011-го (с небольшими перерывами) гордо носил капитанскую повязку. Продвигаясь навстречу Евро-2008, приложил усилия, чтобы Румыния выиграла отбор (удалось обойти Нидерланды с преимуществом в 3 очка), однако вот на самом турнире не смог во второй раз остановить "оранжевых".

Когда ты на равных споришь с Францией (0:0) и Италией (1:1), им не уступаешь в борьбе и даже шокируешь, то, значит, все делаешь правильно. Рац отбегал едва ли не эталонно, другое дело, что постоянный акцент на обороне требовал титанических стараний; когда наступил третий тур, то истощенная сборная ничего не сделала с Хюнтеларом и ван Перси.

Польша

  • Мариуш Левандовский ("Шахтер") – 3 матча, 225 минут

Один из самых знаковых легионеров в истории "Шахтера". За плечами опорного полузащитника 275 встреч в оранжево-черной футболке и ряд трофеев, среди которых присутствует Кубок УЕФА. Мариуш оформил его в легендарной кампании 2008/09, однако и до того заслуживал восприниматься важным кирпичиком в системе "кадры". Еще бы, человек принял участие в чемпионате мира-2006 и до сих пор входит в топ-25 исполнителей, проведших наибольшее количество матчей в национальных цветах (66).

Запомнился ударной квалификацией Евро-2008, где превратился в беду для португальцев – если дома отдал передачу (2:1), то на выезде не только повторил предыдущее достижение, но и отметился мячом (2:2). Собственно, такой фурор помог нашим соседям возглавить группу А, а Левандовский в очередной раз подтвердил, что закономерно котируется на высоких ролях в сборной.

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А вот в Австрии и Швейцарии Польше не повезло – поражение Германии (0:2), ничья с Австрией (1:1) и 0:1, нанесенные уже хорватами. Сам Мариуш получил повреждение голени в борьбе с "манншафт", выступал через силу и хотя бы за это заслужил симпатию. Как не уважать бойцов?

Евро-2012

Чехия

  • Томаш Хюбшман ("Шахтер") – 4 матча, 311 минут, 1 результативная передача

Еще один "дончанин", регалии которого захватывают дух. Примечательно, что опорный полузащитник является медалистом Евро-2004 (Карел Брюкнер выделил ему полтайма с "бундестим"). Впрочем, по-настоящему мы познакомились с Томашем в 2012-м – зрелый, мегаопытный, на одной ступени по статусу с Петером Чехом, Томашем Росицким и Миланом Барошем.

С Россией стал жертвой тактических замыслов Михала Билека (специалист надеялся спасти положение, выпустил второго нападающего и поплатился 1:4), в дальнейшем заложил фундамент триумфа над греками 2:1 (ассистировал Петру Йирачеку) и не позволил развернуться Роберту Левандовскому (1:0).

Португалии феерил Петр Чех (если бы не он, то Роналду и компания давно взяли бы свое), но и Хюбшман оказался не лишним. Жаль, что где-то Чехия прогадала – если бы оставила Томаша на серию послематчевых пенальти, то, возможно бы, даже протиснулась в полуфинал.

Хорватия

  • Иван Стринич ("Днепр") – 3 матча, 270 минут, 1 результативная передача

Стринич не слишком успешно запомнился в 2011-м-2012-м – "днепрянин"не был железобетонным на фланге, периодически выпадал из обоймы, в частности, из-за удалений (в декабре 2011-го опозорился симуляцией и разговорами против "Ильичевца", из-за чего пропустил несколько туров УПЛ).

А вот на Евро такие вопиющие ошибки не наблюдались; более того, Иван сделал все, чтобы избежать поражения с Италией (1:1) – именно он пасом нашел Марио Манджукича, и форвард с близкого расстояния "расстрелял" Джанлуиджи Буффона.

  • Огнен Вукоевич ("Динамо") – 3 матча, 261 минута

В 2012-м "Динамо" дышало в спину "Шахтеру", да и сам Огнен Вукоевич находился в неплохой форме (например, выдал третий показатель по количеству времени на поле – после Данило Силвы и Андрея Ярмоленко).

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Славен Билич также не игнорировал универсального полузащитника – Вуко хоть и на определенных этапах ротировался, но в целом произвел впечатление, благодаря чему по делу оказался в финальной заявке. Это свидетельствовало о классе – хорват вызывался в 2008-м, до переезда в Украину, и сумел продержаться на хорошем уровне.

Матчи с Ирландией и Италией отработал от звонка до звонка, с Испанией – был заменен Эдуардо за 9 минут до завершения. Кстати, о "шахтеровце"…

  • Эдуардо да Силва ("Шахтер") – 3 матча, 17 минут

Да Силва принес реальную пользу донецкому "Шахтеру" – что при первом, что при втором заходе. С другой стороны, конкретно в кампании 2011/12 хорват бразильского происхождения не мог похвастаться постоянной практикой (7+2 в течение 923 минут), поскольку по традиции страдал от повреждений и их последствий.

Можно с уверенностью сказать, что нападающего взяли на чемпионат Европы за старые заслуги (все же он является четвертым бомбардиром "клетчатых" в истории). Появился во всех трех поединках, но имел в распоряжении 17 минут – Билич логично отдал предпочтение атакующей паре Манджукич-Елавич.

Не получили практику: Ян Лаштувка (Чехия/"Днепр"), Никола Калинич (Хорватия/"Днепр"; был задействован на Евро-2008 и Евро-2016, однако на тот момент не выступал в УПЛ).

Евро-2016

Хорватия

  • Домагой Вида ("Динамо") – 3 матча, 300 минут

Лучшие эпизоды, связанные со сборной, Домагой Вида пережил уже после того, как попрощался с "Динамо" - в 2018-м и 2022-м завоевал медали ЧМ. В 2016-м "клетчатые" тоже больно кусали соперников (чего стоит первое место с Испанией, Турцией и Чехией), после чего совсем немного не дотерпели с Португалией (напомним, Куарежма забил на 117 минуте).

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Но персонально Вида вызвал смешанные эмоции – привез пенальти с чехами (мяч попал в руку; благодаря удару с отметки были установлены 2:2), плюс, "проспал" передачу Ренату Санчеша на Роналду, итогом которой и стал гол Рикарду).

Австрия

  • Александар Драгович ("Динамо") – 2 матча, 156 минут

На Евро-2016 от Австрии ждали выхода в плей-офф – во-первых, это позволял упрощенный формат, во-вторых, ну, что придумают Исландия и Венгрия? Скандинавы дебютировали, мадьяры же вернулись на европейский форум впервые с 1972-го года. А здесь – Давид Алаба, Марко Арнаутович, Марсель Забитцер и Александар Драгович, безусловно, более опытные футболисты.

На бумаге – все хорошо, на практике же – ситуация полетела кувырком. С Венгрией (0:2) Драгович был удален, благодаря чему соперник вскоре закрепил преимущество, с трибун смотрел на потуги с португальцами (0:0), а когда вышел с колоритными исландцами, то снова познал горечь проигрыша (1:2).

В то же время катастрофа во Франции глобально не повредила репутацию центрбека – буквально через месяц "Динамо" продало Александара леверкузенскому Байеру за 21 миллион евро.

Евро-2020

Не получили практику: Томаш Кендзера (Польша/"Динамо")

***

  • Дарио Срна ("Шахтер") – 12 матчей, 1 гол, 2 результативные передачи, 1002 минуты)

Дарио Срна стоит того, чтобы о нем поговорить отдельно. Защитника можно ненавидеть (а случалось и такое), однако против "сухих" цифр не попрешь – хорват точно войдет в пятерку (если ее не возглавит) лучших иностранцев, когда-либо игравших на наших просторах.

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Что касается Евро, то и здесь безоговорочный успех – даже начиная в 2004-м, пользуясь крохами времени, Дарио искал потенциально опасные эпизоды и их реализовывал. Так было с Англией – "три льва" вели 1:3, и пас фулбека на Игора Тудора едва не качнул чашу весов (Фрэнк Лэмпард все же снял вопрос, но активность Срны похвалили).

В 2008-м защитник выходил со старта (поразил ворота Германии), еще через четыре года заслуженно капитанил (это же продолжилось в 2016-м). 12 матчей, 6 побед, 3 ничьи и столько же поражений – за этой, на первый взгляд, скромной статистикой кроется огромный пласт работы.

Понятно, что похожих легионеров мы увидим не скоро. Но проследим за Гочолейшвили – вот-вот Гиорги будет дебютировать с Грузией на долгожданном празднике.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.