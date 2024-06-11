Официально: Иан Маатсен примет участие в Евро-2024

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман добавил Иана Маатсена в состав команды на чемпионат Европы. Защитник дортмундской "Боруссии", который уже был в предварительном списке, присоединится к группе позже сегодня в Вольфсбурге.

Приезд Иана Маатсена связан с отъездом Френки де Йонга, который был вынужден покинуть тренировочный лагерь "оранжевых" из-за травмы. Тен Копмейнерс также пропустит Евро-2024 из-за травмы, полученной во время вчерашней разминки перед матчем с Исландией. Таким образом, окончательный выбор Рональда Кумана теперь состоит из 25 игроков.

Напомним, что чемпионат Европы, который будет проходить в Германии, стартует уже 14 июня. Сборная Нидерландов в группе D будет соревноваться с Польшей, Францией и Австрией.