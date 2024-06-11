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Официально: Иан Маатсен примет участие в Евро-2024
Об этом сообщает Футбольная федерация Нидерландов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман добавил Иана Маатсена в состав команды на чемпионат Европы. Защитник дортмундской "Боруссии", который уже был в предварительном списке, присоединится к группе позже сегодня в Вольфсбурге.
Приезд Иана Маатсена связан с отъездом Френки де Йонга, который был вынужден покинуть тренировочный лагерь "оранжевых" из-за травмы. Тен Копмейнерс также пропустит Евро-2024 из-за травмы, полученной во время вчерашней разминки перед матчем с Исландией. Таким образом, окончательный выбор Рональда Кумана теперь состоит из 25 игроков.
Напомним, что чемпионат Европы, который будет проходить в Германии, стартует уже 14 июня. Сборная Нидерландов в группе D будет соревноваться с Польшей, Францией и Австрией.
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