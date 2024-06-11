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Эпидемия травм продолжается. Левандовский пропустит первый матч Евро-2024
Огромная потеря для поляков
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба национальной команды Польши опубликовала медицинский отчет об игроках, получивших травмы в товарищеской игре с Турцией (2:1).
Не поможет полякам в первом матче на чемпионате Европы-2024 против Нидерландов главная звезда сборной - нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский.
"Павел Давидович получил растяжение четырехглавой мышцы. У Кароля Свидерского обследование выявило растяжение голеностопного сустава без существенных повреждений. После лечения оба игрока должны вернуться к полноценным тренировкам в течение 3-4 дней.
Роберт Левандовский получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что не позволит ему принять участие в первом матче турнира (против Нидерландов - прим.). Мы делаем все возможное, чтобы Роберт смог сыграть во второй игре против Австрии", - сообщает врач сборной Польши Яцек Ярошевский.
Raport medyczny po meczu z Turcją:— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 11, 2024
W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski rozegrała towarzyski mecz z Turcją. Przedstawiamy raport medyczny lekarza kadry narodowej Jacka Jaroszewskiego, dotyczący zawodników, którzy doznali urazów w tym spotkaniu.
– Dzisiaj w Enel–Med… pic.twitter.com/juwldKkHb7
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