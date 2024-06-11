Эпидемия травм продолжается. Левандовский пропустит первый матч Евро-2024

Пресс-служба национальной команды Польши опубликовала медицинский отчет об игроках, получивших травмы в товарищеской игре с Турцией (2:1).

Не поможет полякам в первом матче на чемпионате Европы-2024 против Нидерландов главная звезда сборной - нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский.

"Павел Давидович получил растяжение четырехглавой мышцы. У Кароля Свидерского обследование выявило растяжение голеностопного сустава без существенных повреждений. После лечения оба игрока должны вернуться к полноценным тренировкам в течение 3-4 дней.

Роберт Левандовский получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что не позволит ему принять участие в первом матче турнира (против Нидерландов - прим.). Мы делаем все возможное, чтобы Роберт смог сыграть во второй игре против Австрии", - сообщает врач сборной Польши Яцек Ярошевский.