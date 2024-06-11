Прагматичная стена во главе со Шкриньяром. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Словакия

С 1993-го года, когда распалась Чехословакия, уже независимая Словакия является постоянным участником отборов к чемпионатам Европы. Если же говорить об альянсе двух республик Чехии и Словакии, то пиком именно той сборной был триумф на Евро-1976. В финале того форума национальная команда Чехословакии одолела в серии пенальти ФРГ с легендарным Францем Бекенбауэром в составе. Большое достижение, ничего не скажешь. Однако, те годы и та эпоха уже навсегда исчезли, и сейчас нас интересует именно современная история "словацких орлов".

Исторический максимум

Наивысшим достижением национальной сборной Словакии на европейских форумах является первый раунд плей-офф. В 2016-м году словаки впервые в своей истории отобрались на Евро и с первого раза сумели преодолеть групповой этап. Этому напрямую помогло новое на тот момент правило о выходе команд с 3-го места.

На полях во Франции "словацкие соколы" попали в квартет B с Уэльсом, Англией и Россией. Словакия набрала 4 зачетных балла и квалифицировалась в следующий раунд как лучшая команда, которая заняла третью позицию в своей группе, оставив именно россиян за бортом. В матче на вылет коллектив, в котором лидерами были ветерани Мартин Шкртел и Марек Гамшик, наткнулся на действующих на тот момент чемпионов мира в лице сборной Германии. В итоге, словаки без шансов уступили для "Бундестим" и уехали домой.

Путь на ЄВРО-2024

Свой тернистый путь к чемпионату Европы сборная Словакии под руководством Франческо Кальцона прокладывала через группу J, где явным фаворитом была Португалия. "Словацким соколам" в достаточно непростой борьбе, удалось обойти Люксембург, Исландию, Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн. Словаки набрали 22 очка, заняли второе место и напрямую прошли отбор.

Забивала национальная команда Словакии относительно других не так много, но при этом показала хорошую организованную игру в обороне и пропустила за всю отборочную кампанию лишь 8 мячей. Это стало возможным прежде всего благодаря лидерским качествам и мастерству их капитана Милана Шкриньяра, который отыграл от звонка до звонка практически все спарринги. Звездный центрбек пропустил лишь два матча квалификации из 10-ти из-за травмы спины. А во всех остальных поединках с его участием Словакия проиграла лишь две игры.

Главная зведа

Здесь, безусловно, речь пойдет об уже вышеупомянутом Милане Шкриньяре. Словакия под руководством прагматичного итальянца не демонстрирует какой-то экстраординардой игры при владении мячом или невероятных комбинационных атак, а делает ставку на простой вертикальный футбол. И как раз здесь роль 29-летнего защитника является ключевой.

Милан - лидер, как на поле, так и за его пределами. Шкриньяр не только руководит действиями партнеров при обороне собственных ворот, но и в целом направляет игру своей команды. Если его клубный сезон во Франции за "Пари Сен-Жермен" ничем особенным не запомнился, то в национальной сборной центрбек однозначно сыграл ключевую роль.

Потенциальное открытие (возвращение)

В случае Ласло Бенеша мы говорим как раз именно о возвращении. О возвращении на самый высокий уровень. 26-летний словак провел мощный сезон во второй Бундеслиге, однако его "Гамбург" снова не сумел вернуться в элитный немецкий дивизион. 15+14 баллов по системе "гол+пас" в 30 поединках клубного сезона говорят, что Ласло является игроком высшего уровня и уже снова готов попробовать себя в элите.

Бенеш является универсальным полузащитником, который может сыграть по всему фронту атаки. Его индивидуальные цифры этот тезис лишь подтверждают.

Ласло уже участвовал в крупных международных форумах в составе своей сборной, в частности речь идет о Евро-2020. Тогда хавбек отыграл лишь 13 минут, выходя на замену в двух матчах.

В квалификации к чемпионату Европы футболист "Гамбурга" также не был железобетонным игроком основы. Однако, в контрольном матче против Уэльса несколько дней назад Ласло уже успел отметиться голом. Этот Евро - хороший шанс для Бенеша доказать, что он достоин выступать в клубе из топ-5 лиг.

Сильнее середняков, слабее грандов

Эта версия, как и в принципе большинство предыдущих, сборной Словакии абсолютно и полностью про прагматизм. Недаром ее тренирует именно представитель Апеннинского полуострова, который работал помощником во многих итальянских клубах средней руки и привык к черновой работе.

В свою очередь, несмотря на достаточно закрытый футбол Франческо Кальцона выбирает именно атакующую схему. Тем не менее, это лишь формация и пусть она не обманывает вас, поскольку из атакующего и феерического здесь лишь достаточно быстрые фланги. Во всем остальном, здесь идет акцент на физическую работу и динамику. Быстрый перевод мяча со своей половины в последнюю треть поля соперника, ротация флангов, стандарты и низкий блок в обороне - это все о сборной "словацких орлов".

Если говорить о балансе между командными действиями и индивидуальностями, то вполне очевидно, что преимущество в значительной степени на стороне именно взаимодействия между футболистами.

Прогноз на турнир

Сборная Словакии начнет свои выступления в Германии в квартете E - с украинцами, бельгийцами и румынами. Как и большинство адекватных и рационально мыслящих людей мы поставим на то, что лидерами из этой группы выйдут "красные дьяволы" - здесь без сюрпризов. Также верим, что именно подопечные Сергея Реброва сумеют финишировать вторыми и выйти в плей-офф напрямую.

Ну словакам тогда останется разыграть с Румынией возможность пройти в следующий раунд с третьего места. Хотя и здесь, вообще будет непросто. Нынешняя Румыния - крепкий орешек. Квалификация на этот Евро только это доказала - румыны заняли первое место в группе I, обойдя крепкую Швейцарию и Израиль. При этом, команда Эдуарда Йорданеску пропустила за весь отборочный цикл 5 (пять!) мячей. За 10 матчей всего 5 голов - это очень сильно.

Поэтому, все же, если боевитым словакам не удастся продемонстрировать что-то яркое и интересное, то ожидаем их увидеть на последней строчке по итогам группового этапа.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine