Украина будет пытаться продавить хорошую оборону. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Румыния

Конечно, сборная Румынии вызывает интерес в украинских болельщиков прежде всего тем, что она будет играть в одной группе с "сине-желтыми". Далее будем разбираться стоит ли ожидать от них опасности, и как румыны собираются покорять Европу. Если собираются...

Исторический максимум

Стадии четвертьфинала на Чемпионате мира и Чемпионате Европы - наивысшие достижения сборной Румынии в истории. Памятное Евро для них произошло в 2000-м году. Румыны тогда стали настоящим открытием турнира, ведь им удалось выйти из "группы смерти". Первыми в квартете стали португальцы, а 2-е место заняли "трехцветные", обойдя (внимание!) Англию (3:2) и Германию (1:1).

Учитывая, что групп на этом Евро было всего 4, поэтому в этапе плей-офф сразу стартовали с четвертьфиналов. Здесь уже сказка для Румынии закончилась - вылетели от будущего финалиста Италии (0:2). Со временем золотое поколение ушло, а результаты ухудшились. Если на Евро еще удается квалифицироваться через раз, так вот на Чемпионат мира в 21-м веке не попадали никогда.

Путь на ЕВРО

Довольно недавно Румыния провалилась в Лиге наций, заняв последнее место в группе дивизиона В. Но потом, в отборе на Евро, показала замечательное выступление. Едва ли не идеальное. Оппонентами были: Швейцария, Израиль, Беларусь, Косово, Андорра. Группа не поражала силой участников, но и Румыния - не Англия.

Немного неожиданно наши соседи заняли 1-е место в группе, обойдя даже Швейцарию. Причем аж на 5 очков! Более того, румыны не проиграли ни в одном из 10-ти матчей. А еще команда входит в число стран, которые пропустили меньше всего голов в этой Квалификации (5).

Хотя уже в 2024-м году были не слишком веселые результаты в товарищеских играх. Ничья с Северной Ирландией и поражение Колумбии вопросов не вызывают, но июньские 0:0 с Болгарией и Лихтенштейном должны были бы насторожить тренерский штаб Румынии.

Главная звезда

Кто является главной звездой команды - сложный вопрос, потому что такого человека еще надо поискать. Откровенно, топ-игрока здесь нет. Разве что можно вспомнить о запасном голкипере "Атлетико" Горациу Молдаване, полузащитнике "Эмполи" Резване Марине, или же игроке "Рейнджерса", который находится в аренде в "Алавесе", Янисе Хаджи. Как говорится, выбирайте.

Лидером команды является опытный Николае Станчу. Он же и капитан, разумеется. Кстати, сейчас Станчу зарабатывает деньги в Саудовской Аравии. Его "Дамак" - середняк элитного дивизиона.

Но в Румынии есть еще один очень интересный футболист. Его можно было бы упомянуть наравне с Марином или Хаджи, однако следующий раздел подходит для него лучше. Там и расскажем.

Игрок, который может стать открытием

Большой потенциал имеет молодой защитник Румынии Раду Дрегушин. 22-летний центральный защитник с этого года выступает за "Тоттенхэм". Профессиональная футбольная дорога началась с "Ювентуса". За "старую синьору" удалось сыграть лишь 1 матч. Далее были "Сампдория", "Салернитана" и "Дженоа".

У Раду - большой процент выигранных наземных и верховых дуэлей, он хорошо читает игру, быстр, в меру техничен. Почти нет сомнений, что станет одним из основных защитников Румынии на Евро. В АПЛ Дрегушин уже провел 9 игр. Его карьера идет вверх с каждым годом, а Евро - важный этап в выходе на еще новый уровень.

Тренер, тактика, стиль

Сборную Румынии возглавляет Эдвард Йорданеску - сын известного тренера Ангела Йорданеску. Понятное дело, что он не располагает крутыми футболистами, поэтому приходится выжимать максимум из того, что есть. При этом тренере команда играет по схемам либо 4-2-3-1, либо 4-1-4-1.

Скорее всего, Йорданеску выберет для выступления на Евро защитный футбол, со ставкой на контратаки. Румыния использует много длинных передач, начиная от голкипера. Надежду возлагают на форвардов, которые могут выиграть борьбу и протащить мяч к воротам. Бывает, что румыны спешат с ударом, вместо того, чтобы развивать атаку и найти лучшую позицию для выстрела.

В Германии команда будет проводить большую часть времени без мяча. Организованная оборона - самый главный ключ к успеху для этой сборной. Однако можно положиться и на опытную полузащиту, которая также должна способствовать избежанию опасных выпадов соперников. В атакующем звене своя конкуренция - тренеру будет из кого выбрать старт и осуществлять ротацию.

Прогноз на выступление

В группе на Евро румыны будут пытаться навязать конкуренцию Украине, Бельгии и Словакии. Команда Йорданеску на бумаге выглядит аутсайдером квартета. Но уверенности в своих силах им придает великолепно преодоленная Квалификация. Хорошая оборона может стать костью в горле для соперников.

О первом месте в группе мечтать не стоит, вторую строчку удастся забрать лишь при большой удаче, а за третье место румыны точно могут побороться. Да, оно ничего не дает, но все равно не последнее. Остановимся на этом.