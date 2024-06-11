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Саутгейт - о своем будущем: Это может быть последний шанс выиграть трофей в составе сборной Англии
У Гарета контракт заканчивается в декабре этого года
Getty Images / Global Images Ukraine
Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, высказался о своем будущем после Евро-2024.
"Если мы не выиграем, меня, вероятно, здесь больше не будет. Это может быть последний шанс выиграть трофей в составе этой команды.Читайте такжеСаутгейт: У английских игроков есть хороший опыт побед на клубном уровне, мы способны обыграть любого
Если мы хотим быть великой командой, а я хочу быть топ-тренером, то в важные моменты нужно показывать результат".
У Гарета контракт истекает в декабре этого года, но Футбольная ассоциация Англии заинтересована в том, чтобы специалист остался на посту тренера.
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