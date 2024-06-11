Саутгейт - о своем будущем: Это может быть последний шанс выиграть трофей в составе сборной Англии

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, высказался о своем будущем после Евро-2024.

"Если мы не выиграем, меня, вероятно, здесь больше не будет. Это может быть последний шанс выиграть трофей в составе этой команды.

Если мы хотим быть великой командой, а я хочу быть топ-тренером, то в важные моменты нужно показывать результат".