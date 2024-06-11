Немецкий футбольный союз отклонил все предложения по съемкам документального фильма о Евро-2024

Немецкий футбольный союз (DFB) отклонил предложения от стриминговых платформ по съемкам документального фильма о национальной сборной во время чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии.

Это решение принято после того, как сериал "Все или ничего", который вышел на Amazon Prime Video в 2023 году, стал символом неудачного выступления сборной на чемпионате мира в Катаре.

DFB также не имеет права контролировать, какие сцены в сериале можно использовать, а какие нет. Это стало ключевым фактором в принятии решения об отклонении новых предложений по документальному фильму о Евро-2024.