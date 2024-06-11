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Немецкий футбольный союз отклонил все предложения по съемкам документального фильма о Евро-2024
DFB не имеет права контролировать, какие сцены можно использовать в фильме, а какие нет
Фото: Getty Images
Немецкий футбольный союз (DFB) отклонил предложения от стриминговых платформ по съемкам документального фильма о национальной сборной во время чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии.
Это решение принято после того, как сериал "Все или ничего", который вышел на Amazon Prime Video в 2023 году, стал символом неудачного выступления сборной на чемпионате мира в Катаре.
DFB также не имеет права контролировать, какие сцены в сериале можно использовать, а какие нет. Это стало ключевым фактором в принятии решения об отклонении новых предложений по документальному фильму о Евро-2024.
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