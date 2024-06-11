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Кроос - о Евро-2024: Мы можем победить любого соперника
Германия настроена на победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился своими ожиданиями от Евро-2024.
"Это наша работа - играть хорошо. Мы должны свести к минимуму фазы, в которых у нас есть проблемы. У нас также возникают много хороших моментов во время игры, но все еще есть, что совершенствовать.
Я знаю, какой у нас потенциал. Мы можем победить любого соперника".
Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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