Кроос - о Евро-2024: Мы можем победить любого соперника

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился своими ожиданиями от Евро-2024.

"Это наша работа - играть хорошо. Мы должны свести к минимуму фазы, в которых у нас есть проблемы. У нас также возникают много хороших моментов во время игры, но все еще есть, что совершенствовать.

Я знаю, какой у нас потенциал. Мы можем победить любого соперника".