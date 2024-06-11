Жоржиньо: Евро - это будет прекрасное шоу для тех, кто любит футбол

Опорный полузащитник сборной Италии и "Арсенала" Жоржиньо рассказал о соперниках своей команды на Евро-2024.

"Да, это тяжелая группа В с отличными командами. Это будут тяжелые матчи, потому что мы тоже очень хорошая команда. Думаю, это будет прекрасное шоу для тех, кто любит футбол".

Сборная Италии на чемпионате Европы сыграет в группе В против: Испании, Хорватии и Албании.