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Жоржиньо: Евро - это будет прекрасное шоу для тех, кто любит футбол
Итальянцы будут соревноваться в группе В
Getty Images / Global Images Ukraine
Опорный полузащитник сборной Италии и "Арсенала" Жоржиньо рассказал о соперниках своей команды на Евро-2024.
"Да, это тяжелая группа В с отличными командами. Это будут тяжелые матчи, потому что мы тоже очень хорошая команда. Думаю, это будет прекрасное шоу для тех, кто любит футбол".
Сборная Италии на чемпионате Европы сыграет в группе В против: Испании, Хорватии и Албании.
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