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"Конечно, было бы хорошо победить в первой игре". Кроос прокомментировал предстоящий матч против Шотландии
Футболист считает, что это будет сложная игра
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал предстоящий матч против Шотландии, который состоится в рамках Евро-2024.
"Конечно, было бы хорошо победить в первой игре. Мы знаем, с каким соперником столкнемся. Шотландия может быть очень неудобной командой. Мы знаем, что это будет очень тяжелая игра".
Напомним, что матч Германия - Шотландия состоится 14 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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