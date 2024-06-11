"Конечно, было бы хорошо победить в первой игре". Кроос прокомментировал предстоящий матч против Шотландии

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал предстоящий матч против Шотландии, который состоится в рамках Евро-2024.

"Конечно, было бы хорошо победить в первой игре. Мы знаем, с каким соперником столкнемся. Шотландия может быть очень неудобной командой. Мы знаем, что это будет очень тяжелая игра".