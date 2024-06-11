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Президент Молдовы пожелала сборной Украины успехов на Евро-2024
Майя Санду обратилась к украинским футболистам
t.me/uafukraine
Во вторник, 11 июня, сборная Украины разгромила Молдову со счетом 0:4.
После завершения этого поединка президент Молдовы Майя Санду пожелала украинским футболистам успехов на Евро-2024.
Напомним, что сборная Украины сыграет свой первый матч на чемпионате Европы 17 июня. Подопечным Реброва будут соперничать с национальной командой Румынии.
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