Президент Молдовы пожелала сборной Украины успехов на Евро-2024

Во вторник, 11 июня, сборная Украины разгромила Молдову со счетом 0:4.

После завершения этого поединка президент Молдовы Майя Санду пожелала украинским футболистам успехов на Евро-2024.

Напомним, что сборная Украины сыграет свой первый матч на чемпионате Европы 17 июня. Подопечным Реброва будут соперничать с национальной командой Румынии.