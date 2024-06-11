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ТМ. Сборная Северной Ирландии обыграла Андорру
2:0
Фото: The18
Во вторник, 11 июня, сборная Северной Ирландии обыграла Андорру (2:0) в товарищеском матче.
Счет был открыт в первом тайме на 16-й минуте. Каллум Маршалл выполнил прострел в штрафную площадку, где Конор Брэдли сумел низом попасть в сетку ворот.
Через несколько минут защитник "Ливерпуля" сделал дубль, футболист принял навесную передачу и головой направил мяч в ворота соперника.
Северная Ирландия - Андорра 2:0
Голы: Брэдли (16', 22')
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