ТМ. Сборная Северной Ирландии обыграла Андорру

Во вторник, 11 июня, сборная Северной Ирландии обыграла Андорру (2:0) в товарищеском матче.

Счет был открыт в первом тайме на 16-й минуте. Каллум Маршалл выполнил прострел в штрафную площадку, где Конор Брэдли сумел низом попасть в сетку ворот.

Через несколько минут защитник "Ливерпуля" сделал дубль, футболист принял навесную передачу и головой направил мяч в ворота соперника.

Северная Ирландия - Андорра 2:0

Голы: Брэдли (16', 22')