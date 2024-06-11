Копмейнерс - о своей травме перед Евро: То, что должно было быть замечательным месяцем, к сожалению, превратилось в кошмар

Полузащитник "Аталанты" и сборной Нидерландов Тен Копмейнерс пропустит с Евро-2024 из-за травмы.

"То, что должно было быть замечательным месяцем, к сожалению, превратилось в кошмар.

С большим разочарованием и грустью я услышал результаты анализов. К сожалению, врачи обнаружили, что я не имею возможности участвовать в чемпионате Европы 2024 года", - написал Копмейнерс в Instagram.