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Копмейнерс - о своей травме перед Евро: То, что должно было быть замечательным месяцем, к сожалению, превратилось в кошмар
Футболист поделился своими эмоциями
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Полузащитник "Аталанты" и сборной Нидерландов Тен Копмейнерс пропустит с Евро-2024 из-за травмы.
"То, что должно было быть замечательным месяцем, к сожалению, превратилось в кошмар.
С большим разочарованием и грустью я услышал результаты анализов. К сожалению, врачи обнаружили, что я не имею возможности участвовать в чемпионате Европы 2024 года", - написал Копмейнерс в Instagram.
Ранее стало известно, что сборной Нидерландов на чемпионате Европы не поможет еще один полузащитник команды - Френки де Йонг.
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