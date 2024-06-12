Роналду обновил рекорд среди лучших бомбардиров сборных. Отрыв от Месси увеличивается

В спарринге форвард "Аль-Насра" забил 129-й и 130-й мяч в футболке Португалии. Таким образом, нападающий установил еще больший отрыв от ближайшего преследователя среди действующих игроков – Лионеля Месси (106).

На второй строчке находится Али Даэи (Иран, 108, 1993-2006). Топ-4 замыкает Сунил Чхетри из Индии. В мае он объявил о завершении международной карьеры (94 гола, 2005-2024).

Пятое место принадлежит Мохтару Дахари (Малайзия, 89, 1972-1985). Несколько дней назад форвард Бельгии Ромелу Лукаку вышел на шестую позицию (85 мячей, 2010-н.ч.).