ТМ. Роналду приносит селесау разгромную победу. Португалия – Ирландия 3:0. Обзор матча и видео голов

Ближе к середине первого тайма хозяева открыли счет. После перерыва Роберто Мартинес провел сразу пять замен. Уже скоро, как в старые добрые времена, Криштиану оформил дубль в футболке "избранных".

"Лузитаны" нанесли 20 ударов (9 в створ), а кипер гостей Келеххер смог спасти свою команду в шести эпизодах. Также "селесау" хорошо держали мяч (владение 65%, 752 передачи).

18 июня подопечные Мартинеса стартуют в Евро поединком против Чехии. "Зеленая армия" следующую встречу сыграет в сентябре в рамках Лиги наций.

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Смотрите обзор контрольного матча Португалия – Ирландия

Авейру. Эштадиу Мунисипал

Португалия – Ирландия 3:0

Голы: Феликс, 18, Роналду, 50, 60