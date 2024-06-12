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Роналду: Мне 39, я наслаждаюсь каждым годом. Отдаю себя на все 100%
Криштиану предан делу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал свой комментарий после разгромной победы над Ирландией (3:0) в товарищеском матче.
"Я всегда готов наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Это моя жизнь. Я отдаю себя на 100%, а не 80 или 90. Я готов помочь стране и команде.
Теперь надо уважать решения тренера - играешь ты или нет. Те, кто играл (3:0 с Ирландией - прим.), дали хороший ответ (после 1:2 с Хорватией - прим.).
Нужно пользоваться этим поколением, чтобы достичь какого-то успеха на чемпионате Европы. Как я уже говорил, одного таланта недостаточно. Мы должны работать.
Забивать голы - это приятно, но я стараюсь получать от этого удовольствие. Знаю, что у меня осталось не так много лет. Это удовольствие - играть год за годом после 35. Мне 39. Я наслаждаюсь каждым годом. Забивать голы - это моя ДНК. Самое главное - посвятить себя делу. Моя любовь к сборной навеки.
Трофей? Об этом можно только мечтать", - цитирует Криштиану Record.
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