Люк Шоу впервые с февраля вернулся к тренировкам в общей группе

Сборная Англии продолжает готовиться к началу группового этапа чемпионата Европы-2024.

По информации журналистов BBC, в тренировке национальной команды принял участие Люк Шоу.

Напомним, в феврале этого года левый защитник "Манчестер Юнайтед" получил травму подколенного сухожилия в матче с "Лутоном" (2:1) в рамках АПЛ.

На данный момент неизвестно, будет ли Шоу готов к первому поединку англичан на Евро против сборной Сербии.