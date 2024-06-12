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Люк Шоу впервые с февраля вернулся к тренировкам в общей группе
Латераль идёт на поправку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии продолжает готовиться к началу группового этапа чемпионата Европы-2024.
По информации журналистов BBC, в тренировке национальной команды принял участие Люк Шоу.
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Напомним, в феврале этого года левый защитник "Манчестер Юнайтед" получил травму подколенного сухожилия в матче с "Лутоном" (2:1) в рамках АПЛ.
На данный момент неизвестно, будет ли Шоу готов к первому поединку англичан на Евро против сборной Сербии.
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