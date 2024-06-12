Степан Юрчишин: Верю, что победа над Молдовой придаст уверенности сборной Украины

Известный украинский форвард Степан Юрчишин, ныне работающий директором львовских "Карпат", поделился впечатлениями о товарищеском матче Молдова – Украина. Игра, которая прошла накануне на стадионе "Зимбру" в Кишиневе, завершилась уверенной победой украинцев – 4:0.

– Победили сине-желтые своего соперника убедительно, – начинает Степан Федорович. - Если говорить в целом, действовала сборная Украины неплохо. Мне понравилось. Приятно было смотреть, как наша команда двигалась, играла в одно касание, держала мяч. Было видно, что подопечные Сергея Реброва на голову сильнее соперника. Хотя сборная Молдовы – команда не слишком высокого уровня, но все равно полученный результат воспринимается положительно. Главное, что удалось забить, что вселяет надежду. Надеюсь, к первым играм чемпионата Европы эта победа придаст нашей сборной большей уверенности.

– Насколько состав, который выставил на этот матч Сергей Ребров, совпал с вашими ожиданиями?

– Трудно сказать, ведь в кадровом арсенале Украины много исполнителей. Возможно, это касалось только линии атаки Яремчук – Довбик. Но в этом матче и Яремчук забил в первом тайме, и Довбик забил после перерыва. Все же второй из них в испанской Ла Лиге имел больше игрового времени, больше забил и стал лучшим бомбардиром. Я думаю, что именно такой состав и будет играть в стартовых матчах чемпионата Европы.

– Как вы думаете, какой может быть планка для сборной Украины на Евро-2024?

- Могу сказать, что с таким составом (а подавляющее большинство наших футболистов играют в зарубежных клубах, где имели игровую практику и получали хорошие отзывы) можно смотреть с оптимизмом. Лично мне хотелось бы, чтобы команда дошла как можно дальше. Очень далеко. Но все зависит для наших ребят и от уверенности в себе. Хочется надеяться, что игра в Кишиневе вдохновит их на хороший результат. Уверен, что предварительной задачей сборной Украины будет выход из группы. Наша многострадальная страна заслужила, чтобы национальная команда подарила всем нам большую радость, ведь в столь тяжелое время это очень необходимо. Хочется, чтобы наши футболисты дали еще больше уверенности нашему народу и подарили хорошее настроение ВСУ.