Александар Павлович пропустит матч-открытие Германии с Шотландией на Евро-2024

Недавно опорник Александар Павлович успел дебютировать в футболке сборной Германии, выйдя на замену в товарищеском матче против Украины. Впрочем, игрок мюнхенской "Баварии" позже столкнулся с проблемами со здоровьем.

Сообщается, что Александар Павлович пропустит первый матч на Евро-2024 против сборной Шотландии из-за инфекции, вызванной рецидивирующим тонзиллитом. Игрок надеется присоединиться к команде после этого поединка, но это решение зависит от его выздоровления. Пропустит ли Павлович весь турнир и, вызовет ли Юлиан Нагельсманн игрока на замену, пока неизвестно.

Напомним, что матч-открытие между Германией и Шотландией состоится 14 июня в 22:00 по киевскому времени.