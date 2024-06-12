Роналду установил новый мировой рекорд. Португалец обошёл легендарного вратаря-бомбардира

Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду провёл 1226-й матч на высшем уровне. Об этом сообщает Международная федерации футбольной истории и статистики.

Напомним, вчера Португалия разгромно обыграла Ирландию в товарищеском поединке со счётом 3:0. Криштиану в этой игре записал на свой счёт дубль.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, 39-летний футболист побил рекорд бывшего вратаря сборной Бразилии и "Сан-Паулу" Рожерио Сени.

Роналду принял участие в 698 матчах в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии, а также провёл 101 игру в рамках национального Кубка и Суперкубка этих стран. Также Криштиану сыграл в 220 поединках на международных клубных турнирах и в 207 встречах за сборную Португалии.