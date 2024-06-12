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Роналду установил новый мировой рекорд. Португалец обошёл легендарного вратаря-бомбардира
Такие достижения тяжело превзойти
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду провёл 1226-й матч на высшем уровне. Об этом сообщает Международная федерации футбольной истории и статистики.
Напомним, вчера Португалия разгромно обыграла Ирландию в товарищеском поединке со счётом 3:0. Криштиану в этой игре записал на свой счёт дубль.
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Таким образом, 39-летний футболист побил рекорд бывшего вратаря сборной Бразилии и "Сан-Паулу" Рожерио Сени.
Роналду принял участие в 698 матчах в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии, а также провёл 101 игру в рамках национального Кубка и Суперкубка этих стран. Также Криштиану сыграл в 220 поединках на международных клубных турнирах и в 207 встречах за сборную Португалии.
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