Карвахаль: желаю Мбаппе провести неудачный Евро

Защитник "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль прокомментировал переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб, и в шуточной форме пожелал ему неудачно провести чемпионат Европы-2024.

"Мбаппе? Что тут сказать? Это мировой класс. Лучшие должны играть в лучшей команде мира. Я желаю ему провести неудачный Евро, но чтобы с августа он показывал свою лучшую версию", - сказал латераль в интервью Marca.

Напомним, соперниками французов на групповом этапе Евро будут национальные команды Нидерландов, Австрии и Польши.

Сборная Испании, в свою очередь, сыграет против Италии, Хорватии и Албании.