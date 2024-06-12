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Карвахаль: желаю Мбаппе провести неудачный Евро
"Отличное" пожелание будущему одноклубнику
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль прокомментировал переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб, и в шуточной форме пожелал ему неудачно провести чемпионат Европы-2024.
"Мбаппе? Что тут сказать? Это мировой класс. Лучшие должны играть в лучшей команде мира. Я желаю ему провести неудачный Евро, но чтобы с августа он показывал свою лучшую версию", - сказал латераль в интервью Marca.
Напомним, соперниками французов на групповом этапе Евро будут национальные команды Нидерландов, Австрии и Польши.
Сборная Испании, в свою очередь, сыграет против Италии, Хорватии и Албании.
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