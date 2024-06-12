Доннарумма - об Италии на Евро: Мы здесь, чтобы защитить титул. На таком турнире нет фаворитов

Голкипер сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

"Мы все здесь, чтобы защитить свой титул и сделать все возможное, чтобы выйти в финал.

Испания? Это отличная команда с игроками с большим международным опытом, привыкшими к таким соревнованиям. Но им нужно будет хорошо подготовиться к матчам, потому что нам противостоять будет тяжело.

Некоторые команды, несомненно, очень сильны. К примеру, Франция и Англия, но мы тоже можем сказать свое слово. Думаю, что на таком турнире нет фаворитов", - сказал 25-летний вратарь в интервью УЕФА.