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Доннарумма - об Италии на Евро: Мы здесь, чтобы защитить титул. На таком турнире нет фаворитов
Звезда "Скуадры Адзурры" пообщался с прессой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.
"Мы все здесь, чтобы защитить свой титул и сделать все возможное, чтобы выйти в финал.
Испания? Это отличная команда с игроками с большим международным опытом, привыкшими к таким соревнованиям. Но им нужно будет хорошо подготовиться к матчам, потому что нам противостоять будет тяжело.
Некоторые команды, несомненно, очень сильны. К примеру, Франция и Англия, но мы тоже можем сказать свое слово. Думаю, что на таком турнире нет фаворитов", - сказал 25-летний вратарь в интервью УЕФА.
Напомним, на Евро-2024 Италия сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Албанией.
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