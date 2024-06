Павлович пропустит Евро-2024. Известно, кто заменит хавбека Баварии

Худшие опасения насчёт состояния здоровья Александра Павловича подтвердились.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой Немецкий футбольный союз, полузащитник пропустит чемпионат Европы-2024 из-за тонзилитта.

Вместо Павловича главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вызвал в расположение команды хавбека дортмундской "Боруссии" Эмре Джана.

Напомним, 14 июня "Бундестим" проведёт матч-открытие Евро-2024 против национальной команды Шотландии. Также на групповом этапе немцы сыграют с Венгрией и Швейцарией.

????DFB confirm that Aleksandar #Pavlovic will miss the EURO due to an infection caused by a recurring tonsillitis!



Julian Nagelsmann has nominated Emre Can now! @SkySportDE ???????? https://t.co/OcOD72xGYE