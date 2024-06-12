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Павлович пропустит Евро-2024. Известно, кто заменит хавбека Баварии
Им станет финалист Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Худшие опасения насчёт состояния здоровья Александра Павловича подтвердились.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой Немецкий футбольный союз, полузащитник пропустит чемпионат Европы-2024 из-за тонзилитта.
Вместо Павловича главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вызвал в расположение команды хавбека дортмундской "Боруссии" Эмре Джана.
Напомним, 14 июня "Бундестим" проведёт матч-открытие Евро-2024 против национальной команды Шотландии. Также на групповом этапе немцы сыграют с Венгрией и Швейцарией.
????DFB confirm that Aleksandar #Pavlovic will miss the EURO due to an infection caused by a recurring tonsillitis!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 12, 2024
Julian Nagelsmann has nominated Emre Can now! @SkySportDE ???????? https://t.co/OcOD72xGYE
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