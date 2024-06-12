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Экс-игрок Динамо Вида: Не будем раскрывать секреты, как остановить испанцев. У Хорватии есть свой план
Всё станет видно уже на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник АЕКа и сборной Хорватии Домагой Вида поделился ожиданиями от матча с Испанией на чемпионате Европы-2024.
"Мы не будем раскрывать секреты, как остановить испанцев. У нас уже был разговор (в команде - прим.) по этому поводу. Они быстрые, молодые, идеальные, но у нас есть свой план. Мы верим, что все игроки нашего состава будут готовы к матчу. Мы все важны, поэтому и готовимся.
А как мы будем защищаться, когда мяч будет у их фланговых игроков... Оставим это при себе", - сказал Вида на пресс-конференции.
Напомним, с 2013 по 2017 год Вида выступал в составе киевского "Динамо".
Поединок между Хорватией и Испанией состоится 5 июня в Берлине, в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024.
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