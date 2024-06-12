Экс-игрок Динамо Вида: Не будем раскрывать секреты, как остановить испанцев. У Хорватии есть свой план

Защитник АЕКа и сборной Хорватии Домагой Вида поделился ожиданиями от матча с Испанией на чемпионате Европы-2024.

"Мы не будем раскрывать секреты, как остановить испанцев. У нас уже был разговор (в команде - прим.) по этому поводу. Они быстрые, молодые, идеальные, но у нас есть свой план. Мы верим, что все игроки нашего состава будут готовы к матчу. Мы все важны, поэтому и готовимся.

А как мы будем защищаться, когда мяч будет у их фланговых игроков... Оставим это при себе", - сказал Вида на пресс-конференции.