Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина

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Это уже будет четвертое Евро в истории независимой Украины, и при этом третье подряд. На первый форум в далеком и мирном 2012-м мы отобрались в качестве хозяина того турнира. Команда Олега Блохина была наполнена большим количеством индивидуальностей: ветераны Шевченко и Воронин, опытный Милевский, молодые и очень талантливые Коноплянка и Ярмоленко. Однако как таковой командной игры не было. В первом матче мы одолели Швецию, благодаря дублю уже вышеупомянутого Шевченко. После этого было поражение от французов Лорана Блана под аккомпанемент дождя в украинском Донецке на легендарной "Донбасс Арене". Ну а что было дальше? Все прекрасно об этом помнят - минимальное поражение от англичан и незасчитанный чистый гол Марко Девича, в том же Донецке.

В 2016-м мы под руководством покойного Михаила Фоменко пробились через злосчастные для нас стыки, но затем с треском провалились на полях во Франции. Ну и последний, и пока самый успешный для нас чемпионат Европы - 2020-го года.

В свою очередь, на ЧЕ в Германии нас уже повезет другая легенда украинского футбола - Сергей Ребров. Его команда заметно другая, если сравнивать с версией Андрея Шевченко. Нынешняя сборная делает больше ставку на взрывные фланги и быстрый переход от обороны к атаке. В то время как команда образца Шевы пропагандировала более спокойный футбол с контролем мяча.

Исторический максимум

Вернемся к национальной команде под руководством Андрея Шевченко. После проваленного отбора на ЧМ-2018 в РФ, украинская сборная в молниеносном стиле на НСК "Олимпийский" переиграла саму Португалию с праймовым Роналду и отобралась с первого места.

Тот ЧЕ был отложен на год из-за пандемии COVID, соответственно проходил в 2021-м. Мы попали в квартет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. "Сине-желтые" уже не демонстрировали той яркой игры, как в квалификации, и сумели одолеть только македонцев, а остальные два матча в группе проиграли. Тем не менее, команда Шевченко по стечению определенных обстоятельств пробилась в плей-офф раунд с третьего места, обойдя в рейтинге Финляндию и Словакию только по дополнительным показателям.

В 1/8 Украину ожидала Швеция, которую мы прошли на характере, благодаря голу Артема Довбика на последних секундах компенсированного времени. А дальше был безыдейный погром от Англии в Риме - 0:4, без шансов. Впрочем, Украина вошла в восьмерку лучших команд того турнира, и это уже исторический факт.

Путь на Евро-2024

Сквозь эту отборочную кампанию нас провели сразу два наставника. На матч первого тура против Англии Гарета Саутгейта залетел Руслан Ротань, пока УАФ после отставки Александра Петракова не могла определиться с именем следующего полноценного наставника для первой команды страны. На Уэмбли разобранная украинская команда, совершенно ожидаемо, уступила "трем львам". А дальше бразды правления сборной отошли к Сергею Реброву.

По итогам группового этапа отборочного этапа мы пропустили вперед грандов в лице Англии и Италии, хотя и с последними имели равное количество очков, а в заключительном туре даже расписали нулевую ничью (могли бы и не только ничью, если бы поставили пенальти на Мудрике). В любом случае для получения путевки на европейский форум в Германии нам нужно было пробиться через плей-офф Лиги Наций.

Жеребьевка для нас была максимально удачной, здесь не будем лукавить. При всем уважении, Босния и Герцеговина и Исландия - это лучшее, что могло выпасть. В обоих поединках плей-офф мы первыми пропускали, но после этого каким-то невероятным образом (и уничтожив миллионы нервных клеток не одного украинского болельщика, хех) мы оформляли камбэки и вырывали победы. Ух, это было мощно эмоционально!

Главная звезда

Здесь очень тяжелый выбор, реально. За последние годы наша национальная команда пополнилась представителями топ-5 лиг Европы, чемпионом Англии и обладателем Лиги чемпионов.

На это звание может претендовать и защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, и новоиспеченный победитель главного еврокубка Андрей Лунин, и проведший мощный индивидуальный сезон в "Жироне" Виктор Цыганков. Да и много других наших легионеров! Конечно же, не забываем и о стомиллионном вингере "Челси" Мудрике. Наверное, именно Михаил и является на данный момент нашей самой большой медийной (в хорошем смысле) звездой.

Однако, выберем именно Артема Довбика. Украинский форвард с ноги ворвался в Ла Лигу, став в своем первом сезоне лучшим бомбардиром испанского первенства. Артем обошел в гонке голеадров Джуда Беллингема из "Реала", Антуана Гризманна из "Атлетико" и Роберта Левандовского из "Барселоны". Ничего себе компания, скажем вам.

Довбик не только является звездным футболистом по статусу, но и катализатором и X-фактором, который может взорваться в любой момент и обеспечить результат. Он показал это на прошлом Евро, даже далеко не будучи на тот момент в роли игрока основной обоймы. И уже успел подтвердить этот тезис и продемонстрировать свой уровень форварда в контрольных матчах в рамках этого подготовительного сбора.

Довбику абсолютно все равно как складывается игра, и кто его партнеры, его взор заточен лишь на ворота, точнее - на их взятие. Против поляков, если откровенно, ни у кого из футболистов Украины не клеилась игра, именно Артем сократил отставание в счете под занавес первого тайма. А на днях против Молдовы с ходу, выйдя на замену, разобрался в моменте, мастерски оттеснил защитника соперника и прошил ближний угол голкипера с нерабочей правой. Класс, есть класс.

Потенциальное открытие

Здесь беспрекословно речь пойдет о Георгии Судакове. Перед предыдущим форумом Андрея Шевченко шквально критиковали за то, что он включил в заявку главной команды страны на столь ответственный турнир юного ноунейма. Как видим, что-то Андрей Николаевич понимает в футболе. Теперь уже Георгий едет в Германию как лидер действующего чемпиона Украины в лице донецкого "Шахтера" и основной игрок национальной команды. Настал момент утвердиться в этой роли и сделать шаг на следующий уровень. Не побоимся этого утверждения, этот Евро - это лучший шанс для Судакова продать самого себя в топовый европейский клуб. Самое время для этого.

И есть уверенность, что это удастся 21-летнему полузащитнику. Скорость принятия решений, видение поля, взаимодействие с партнерами, лидерские качества - это все у него есть. Кроме того, у Георгия есть неудержимое желание и мотивация. Это мы уже могли увидеть по товарищеским матчам. Даже если игра не складывается, Судаков демонстрирует мощную работоспособность и не чурается отрабатывать в защите. Такой хавбек нужен многим командам.

Надежно в обороне, реактивно впереди

Надежность и скорость - это игровое кредо Сергея Станиславовича. Наставник сборной не изобретает велосипед и не требует от своих подопечных невероятных тактических трюков, делая ставку на сильные индивидуальные стороны каждого исполнителя.

Что касается основного состава, то здесь более-менее все четко понятно. Возможны ротации лишь 2-3 позиций - в обороне и полузащите. Здесь прежде всего речь идет о кандидатурах фулбеков, опорника и "восьмерки". Тымчик - Конопля, Степаненко - Бражко, Малиновский - Зинченко - Шапаренко, и так далее. Здесь еще потенциальных вариаций добавляет травма Виталия Миколенко, но если он будет полностью здоров, то конечно он стопроцентно выйдет слева в защите.

Если же говорить о схеме и формации, то также аналогично, по сути и по факту есть два варианта. Против грандов, таких, например, как Бельгия, возможен переход на 5 защитников в линию. В случае, если соперник будет позволять играть первым номером и большую часть времени владеть мячом - традиционные 4-2-3-1. А, ну и еще возможна формация 4-4-2, с ротациями Яремчука и Довбика, но это уже при откровенных пожарах и необходимости спасать результат.

Прогноз на турнир

Учитывая наш подбор футболистов, а это, на секундочку, практически 380 миллионов евро на портале Transfermarkt, мы должны без всяких "но" побеждать Словакию и Румынию. Да, эти сборные являются крепкими орешками по европейским меркам и опытными бойцами чемпионатов Европы. Тем не менее, это Евро, и здесь более слабых команд, если так можно утверждать, уже не бывает. И если же "сине-желтые" действительно претендуют на место в элите, нужно безальтернативно в этих играх брать 6 зачетных баллов.

С бельгийцами будет очень непросто, чего только стоят такие гиганты как Ромелу Лукаку и Кевин де Брюйне. Здесь нужна фактически идеальная структура в обороне и везение реализовать свои моменты впереди.

Именно поэтому верим в наших ребят, и поставим на проход в 1/8-ю со второго места. А вот в плей-офф уже все будет зависеть от жребия. Если на пути сборной Украины не попадется один из гигантов, то можем и посягнуть на четвертьфинал. Верим в повторение исторического успеха.

Прогноз: национальная сборная Украины дойдет до стадии 1/4 Евро-2024.

Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько;

Getty Images / Global Images Ukraine