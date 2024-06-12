Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина
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Фото - UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

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Это уже будет четвертое Евро в истории независимой Украины, и при этом третье подряд. На первый форум в далеком и мирном 2012-м мы отобрались в качестве хозяина того турнира. Команда Олега Блохина была наполнена большим количеством индивидуальностей: ветераны Шевченко и Воронин, опытный Милевский, молодые и очень талантливые Коноплянка и Ярмоленко. Однако как таковой командной игры не было. В первом матче мы одолели Швецию, благодаря дублю уже вышеупомянутого Шевченко. После этого было поражение от французов Лорана Блана под аккомпанемент дождя в украинском Донецке на легендарной "Донбасс Арене". Ну а что было дальше? Все прекрасно об этом помнят - минимальное поражение от англичан и незасчитанный чистый гол Марко Девича, в том же Донецке.

Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина - изображение 1

В 2016-м мы под руководством покойного Михаила Фоменко пробились через злосчастные для нас стыки, но затем с треском провалились на полях во Франции. Ну и последний, и пока самый успешный для нас чемпионат Европы - 2020-го года.

В свою очередь, на ЧЕ в Германии нас уже повезет другая легенда украинского футбола - Сергей Ребров. Его команда заметно другая, если сравнивать с версией Андрея Шевченко. Нынешняя сборная делает больше ставку на взрывные фланги и быстрый переход от обороны к атаке. В то время как команда образца Шевы пропагандировала более спокойный футбол с контролем мяча.

Исторический максимум

Вернемся к национальной команде под руководством Андрея Шевченко. После проваленного отбора на ЧМ-2018 в РФ, украинская сборная в молниеносном стиле на НСК "Олимпийский" переиграла саму Португалию с праймовым Роналду и отобралась с первого места.

Тот ЧЕ был отложен на год из-за пандемии COVID, соответственно проходил в 2021-м. Мы попали в квартет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. "Сине-желтые" уже не демонстрировали той яркой игры, как в квалификации, и сумели одолеть только македонцев, а остальные два матча в группе проиграли. Тем не менее, команда Шевченко по стечению определенных обстоятельств пробилась в плей-офф раунд с третьего места, обойдя в рейтинге Финляндию и Словакию только по дополнительным показателям.

В 1/8 Украину ожидала Швеция, которую мы прошли на характере, благодаря голу Артема Довбика на последних секундах компенсированного времени. А дальше был безыдейный погром от Англии в Риме - 0:4, без шансов. Впрочем, Украина вошла в восьмерку лучших команд того турнира, и это уже исторический факт.

Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина - изображение 2

Путь на Евро-2024

Сквозь эту отборочную кампанию нас провели сразу два наставника. На матч первого тура против Англии Гарета Саутгейта залетел Руслан Ротань, пока УАФ после отставки Александра Петракова не могла определиться с именем следующего полноценного наставника для первой команды страны. На Уэмбли разобранная украинская команда, совершенно ожидаемо, уступила "трем львам". А дальше бразды правления сборной отошли к Сергею Реброву.

По итогам группового этапа отборочного этапа мы пропустили вперед грандов в лице Англии и Италии, хотя и с последними имели равное количество очков, а в заключительном туре даже расписали нулевую ничью (могли бы и не только ничью, если бы поставили пенальти на Мудрике). В любом случае для получения путевки на европейский форум в Германии нам нужно было пробиться через плей-офф Лиги Наций.

Жеребьевка для нас была максимально удачной, здесь не будем лукавить. При всем уважении, Босния и Герцеговина и Исландия - это лучшее, что могло выпасть. В обоих поединках плей-офф мы первыми пропускали, но после этого каким-то невероятным образом (и уничтожив миллионы нервных клеток не одного украинского болельщика, хех) мы оформляли камбэки и вырывали победы. Ух, это было мощно эмоционально!

Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина - изображение 3

Главная звезда

Здесь очень тяжелый выбор, реально. За последние годы наша национальная команда пополнилась представителями топ-5 лиг Европы, чемпионом Англии и обладателем Лиги чемпионов.

На это звание может претендовать и защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, и новоиспеченный победитель главного еврокубка Андрей Лунин, и проведший мощный индивидуальный сезон в "Жироне" Виктор Цыганков. Да и много других наших легионеров! Конечно же, не забываем и о стомиллионном вингере "Челси" Мудрике. Наверное, именно Михаил и является на данный момент нашей самой большой медийной (в хорошем смысле) звездой.

Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина - изображение 4

Однако, выберем именно Артема Довбика. Украинский форвард с ноги ворвался в Ла Лигу, став в своем первом сезоне лучшим бомбардиром испанского первенства. Артем обошел в гонке голеадров Джуда Беллингема из "Реала", Антуана Гризманна из "Атлетико" и Роберта Левандовского из "Барселоны". Ничего себе компания, скажем вам.

Довбик не только является звездным футболистом по статусу, но и катализатором и X-фактором, который может взорваться в любой момент и обеспечить результат. Он показал это на прошлом Евро, даже далеко не будучи на тот момент в роли игрока основной обоймы. И уже успел подтвердить этот тезис и продемонстрировать свой уровень форварда в контрольных матчах в рамках этого подготовительного сбора.

Довбику абсолютно все равно как складывается игра, и кто его партнеры, его взор заточен лишь на ворота, точнее - на их взятие. Против поляков, если откровенно, ни у кого из футболистов Украины не клеилась игра, именно Артем сократил отставание в счете под занавес первого тайма. А на днях против Молдовы с ходу, выйдя на замену, разобрался в моменте, мастерски оттеснил защитника соперника и прошил ближний угол голкипера с нерабочей правой. Класс, есть класс.

Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина - изображение 5

Потенциальное открытие

Здесь беспрекословно речь пойдет о Георгии Судакове. Перед предыдущим форумом Андрея Шевченко шквально критиковали за то, что он включил в заявку главной команды страны на столь ответственный турнир юного ноунейма. Как видим, что-то Андрей Николаевич понимает в футболе. Теперь уже Георгий едет в Германию как лидер действующего чемпиона Украины в лице донецкого "Шахтера" и основной игрок национальной команды. Настал момент утвердиться в этой роли и сделать шаг на следующий уровень. Не побоимся этого утверждения, этот Евро - это лучший шанс для Судакова продать самого себя в топовый европейский клуб. Самое время для этого.

И есть уверенность, что это удастся 21-летнему полузащитнику. Скорость принятия решений, видение поля, взаимодействие с партнерами, лидерские качества - это все у него есть. Кроме того, у Георгия есть неудержимое желание и мотивация. Это мы уже могли увидеть по товарищеским матчам. Даже если игра не складывается, Судаков демонстрирует мощную работоспособность и не чурается отрабатывать в защите. Такой хавбек нужен многим командам.

Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина - изображение 6

Надежно в обороне, реактивно впереди

Надежность и скорость - это игровое кредо Сергея Станиславовича. Наставник сборной не изобретает велосипед и не требует от своих подопечных невероятных тактических трюков, делая ставку на сильные индивидуальные стороны каждого исполнителя.

Что касается основного состава, то здесь более-менее все четко понятно. Возможны ротации лишь 2-3 позиций - в обороне и полузащите. Здесь прежде всего речь идет о кандидатурах фулбеков, опорника и "восьмерки". Тымчик - Конопля, Степаненко - Бражко, Малиновский - Зинченко - Шапаренко, и так далее. Здесь еще потенциальных вариаций добавляет травма Виталия Миколенко, но если он будет полностью здоров, то конечно он стопроцентно выйдет слева в защите.

Если же говорить о схеме и формации, то также аналогично, по сути и по факту есть два варианта. Против грандов, таких, например, как Бельгия, возможен переход на 5 защитников в линию. В случае, если соперник будет позволять играть первым номером и большую часть времени владеть мячом - традиционные 4-2-3-1. А, ну и еще возможна формация 4-4-2, с ротациями Яремчука и Довбика, но это уже при откровенных пожарах и необходимости спасать результат.

Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина - изображение 7

Прогноз на турнир

Учитывая наш подбор футболистов, а это, на секундочку, практически 380 миллионов евро на портале Transfermarkt, мы должны без всяких "но" побеждать Словакию и Румынию. Да, эти сборные являются крепкими орешками по европейским меркам и опытными бойцами чемпионатов Европы. Тем не менее, это Евро, и здесь более слабых команд, если так можно утверждать, уже не бывает. И если же "сине-желтые" действительно претендуют на место в элите, нужно безальтернативно в этих играх брать 6 зачетных баллов.

С бельгийцами будет очень непросто, чего только стоят такие гиганты как Ромелу Лукаку и Кевин де Брюйне. Здесь нужна фактически идеальная структура в обороне и везение реализовать свои моменты впереди.

Именно поэтому верим в наших ребят, и поставим на проход в 1/8-ю со второго места. А вот в плей-офф уже все будет зависеть от жребия. Если на пути сборной Украины не попадется один из гигантов, то можем и посягнуть на четвертьфинал. Верим в повторение исторического успеха.

Прогноз: национальная сборная Украины дойдет до стадии 1/4 Евро-2024.

Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина - изображение 8

Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько;

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.06.2024 в 18:16
А можна писати аналітику без "каркання"..? Віримо у збірну!
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.06.2024 в 18:16
А можна писати аналітику без "каркання"..? Віримо у збірну!
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Navudo
12.06.2024 в 18:07
"Це вже буде третє Євро в історії незалежної України, і при цьому третє поспіль." - я наче чотири нарахував, 2012 2016 2020(1) і тепер 2024 (чи я не так рахую)
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.