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Павлович: Моя мечта о домашнем Евро разбилась вдребезги
Александар пропустит Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Германии
Футболист подтвердил эту информацию в своем Instagram:
"Сейчас мне очень грустно, что мечта о домашнем Евро разбилась вдребезги. Желаю ребятам удачи. А я вернусь сильнее".
Напомним, 14 июня сборная Германии сыграет матч-открытие Евро-2024 против национальной команды Шотландии. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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