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Буффон: Италию недооценивают на Евро-2024
Джанлуиджи высказался о предстоящем чемпионате Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился своими мыслями о нынешнем составе национальной команды перед чемпионатом Европы-2024.
"Я думаю, что эту команду, пожалуй, недооценивают. Она очень конкурентоспособна и имеет великолепных игроков.
Мне это нравится больше всего: это ощущение принадлежности и отличное отношение футболистов к игре. Есть скромность и тяжелый труд. У нас есть нужные люди для хорошей конкуренции".
Напомним, что первый матч на Евро-2024 сборная Италии сыграет против Албании. Старт - 15 июня в 22:00 по киевскому времени.
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