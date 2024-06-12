Буффон: Италию недооценивают на Евро-2024

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился своими мыслями о нынешнем составе национальной команды перед чемпионатом Европы-2024.

"Я думаю, что эту команду, пожалуй, недооценивают. Она очень конкурентоспособна и имеет великолепных игроков.

Мне это нравится больше всего: это ощущение принадлежности и отличное отношение футболистов к игре. Есть скромность и тяжелый труд. У нас есть нужные люди для хорошей конкуренции".