Брайан Бробби досрочно покинул тренировку сборной Нидерландов из-за повреждения

Брайан Бробби не доиграл до конца тренировки в среду днем. Как сообщает Algemeen Dagblad, 22-летний нападающий "Аякса" был вынужден покинуть поле чуть раньше, чем его товарищи по сборной Нидерландов, поскольку он столкнулся с Маттейсом де Лигтом, после чего почувствовал боль в стопе. Поэтому Бробби решил заранее вернуться в раздевалку вместе с медицинским персоналом. Степень тяжести травмы неизвестна. Маттейс Де Лигт также ненадолго прихрамывал, но затем смог возобновить тренировки.

Бробби конкурирует с Мемфисом Депаем и Ваутом Вегхорстом за место в основе сборной Нидерландов на Евро-2024. Нападающий вышел в стартовом составе во время товарищеского матча против Канады на прошлой неделе. Это был его второй международный выход в составе сборной. В прошлом сезоне Брайан Бробби отметился 18 голами и 10 результативными передачами в Эредивизии в составе "Аякса".

???? - JUST IN: Brian Brobbey walked off during training today alongside members of medical staff. Time will tell whether he has picked up an injury or not. [@NOS] pic.twitter.com/uN5icJHqen