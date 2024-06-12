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Брайан Бробби досрочно покинул тренировку сборной Нидерландов из-за повреждения
Большая неудача преследует оранжевых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Брайан Бробби не доиграл до конца тренировки в среду днем. Как сообщает Algemeen Dagblad, 22-летний нападающий "Аякса" был вынужден покинуть поле чуть раньше, чем его товарищи по сборной Нидерландов, поскольку он столкнулся с Маттейсом де Лигтом, после чего почувствовал боль в стопе. Поэтому Бробби решил заранее вернуться в раздевалку вместе с медицинским персоналом. Степень тяжести травмы неизвестна. Маттейс Де Лигт также ненадолго прихрамывал, но затем смог возобновить тренировки.
Бробби конкурирует с Мемфисом Депаем и Ваутом Вегхорстом за место в основе сборной Нидерландов на Евро-2024. Нападающий вышел в стартовом составе во время товарищеского матча против Канады на прошлой неделе. Это был его второй международный выход в составе сборной. В прошлом сезоне Брайан Бробби отметился 18 голами и 10 результативными передачами в Эредивизии в составе "Аякса".
???? - JUST IN: Brian Brobbey walked off during training today alongside members of medical staff. Time will tell whether he has picked up an injury or not. [@NOS] pic.twitter.com/uN5icJHqen— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) June 12, 2024
В целом на чемпионате Европы Рональду Куману будет не хватать травмированных Френки де Йонга и Тена Копмейнерса, которые покинули ряды сборной в понедельник из-за травм. Еще ранее повреждения получили Мартен де Рон, Матс Виффер и Квинтен Тимбер, которые также вынуждены пропустить этот турнир.
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