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Виртц - о подходе Нагельсмана: Нам не разрешено делать то, что мы хотим
Футболист ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images
Полузащитник Флориан Виртц поделился своими мыслями о том, чего ожидает от него и его партнера по команде Джамала Мусиалы главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман.
"Нам не позволено делать то, что мы хотим. Тренер рад хорошим действиям, но есть четкий план, которого команда должна придерживаться.
Мы ответственны за создание моментов и забивание голов. Мы должны принимать правильные решения в правильный момент".
Напомним, 14 июня сборная Германии сыграет матч-открытие Евро-2024 против национальной команды Шотландии. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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