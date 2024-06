Так начинались Евро: 30 лет на подготовку, 200 франков для участия и 200 долларов за победу

Содержание Делоне

Делоне

Анри Делоне.

Его именем назван трофей за победу на Евро.

Визионер - один из могикан начала ХХ века. И еще организатор первого Кубка Франции.

В 1917-м страна кровью истекала, но Делоне нашел 48 команд, которые указали только цвет формы и поле, где собирались играть, - составы гарантировать никто не мог, ведь шла война. Тем не менее, 7 октября турнир стартовал и прошел с большим успехом. В финале в присутствии 2,000 зрителей столичный "Олимпик де Пантен" разбил ФК "Лион" 3:0.

Ну, и еще Делоне был первым, кто предложил чемпионат Европы среди сборных — это был 1927 год.

???????? 15 janvier 1917 ????️



Création de la Coupe de France par le « Comité français interfédéral », ancêtre de la @FFF, sous l'impulsion de son secrétaire général Henri Delaunay ✍️



Quel est votre meilleur souvenir de cette magnifique compétition❓ pic.twitter.com/J3Rrv0n5Yt — SPORTRICOLORE (@sportricolore) January 15, 2023

Почему тогда не выгорело? Да все из-за друга и коллеги Жюля Риме, который параллельно продвигал идею мирового первенства.

Когда Риме купил свою статуэтку с Никой, уговорил Францию и Югославию на вояж в Уругвай и сам сел на корабль навстречу неизвестности — это и все решило. История любит смелых.

Между тем Делоне остался с идеей наедине, ведь в дальнейшем ФИФА набрала вес и уже наказывала за "сепаратизм". Исключение составляли лишь британцы, родоначальники, которые принципиально не входили ни в одну организацию, считая себя сильнейшими.

Их прозрение наступило на ЧМ-1950, и это было очень, очень больно.

Ну, а Делоне почти в то же время получил хорошие новости — ФИФА наконец-то сняла запрет на создание континентальных организаций. Когда УЕФА объединилась в 1954-м, Анри даже выбрали ее первым генсеком.

Жаль только, болезнь подкосила — он умер уже спустя год и не увидел, что эта УЕФА сумела создать.

France-Yougoslavie, 1960. Demi-finale du premier Euro de l'histoire. Les Bleus s'inclinent 5-4 au bout d'un match complètement fou pic.twitter.com/oRTGHCHIpO — Perdants magnifiques (@TousPoulidor) January 9, 2023

Это снова были тяжелые роды — о формате спорили целых четыре года. Бельгиец Жозе Краай и итальянец Отторино Барасси — между прочим, спаситель Ники, спрятавший ее от нацистов в порванном сапоге, - хотели совместить Евро с отбором на ЧМ, это не всем нравилось.

Дожать скептиков не получалось, так что победили голосованием. Стокгольм, 6 июня 1958 года: 15 стран подняли руку "за", 7 - "против", 8 - воздержались.

По сути, первый Евро не был чемпионатом всей Европы, а лишь ее половины.

Ну, и важная деталь относительно трофея — это была вылитая из серебра копия древнегреческой амфоры, которую сын Анри Делоне, Пьер, подарил УЕФА к старту первого Евро. На сосуде изображен человек, бьющий по мячу — символ, что игра вечна. Его и вручали победителям вплоть до 2004 года, когда решились на обновление.

Не поверите, но сам Пьер Делоне дал него добро - антиквар по специальности, он прожил аж 99 лет и умер в 2019-м.

Henri Delaunay Cup history: The UEFA European Championship takes place in Germany, starting on June 14. The trophy awarded to the winning team is named in honour of Henri Delaunay, the first General Secretary of UEFA who first proposed a pan-European… https://t.co/3wANxePMLs pic.twitter.com/jTTqoWhC3Q — Graphic News (@GNgraphicnews) April 19, 2024

Франко

Первый отбор на Евро — это вам не нынешняя "скукотища".

И дело не в сюжетах на поле — просто до конца не было ясно, кто готов играть, а кто нет.

Среди "отказников" в 1958-м лучшие сборные Европы — ФРГ, которая уже сотворила "Чудо в Берне"; финалист ЧМ-58 Швеция; Италия, где уже развивалось катеначчо, а еще Нидерланды, Бельгия, Швейцария, британцы.

Деньги ни при чем — за участие организаторы чемпионата просили символические 200 франков.

Перегруженность календаря - тоже курам на смех. На деле топовые сборные не верили, что турнир привлечет внимание и спонсоров; предпочитали вложиться в уже раскрученные мундиали, КЕЧ, Кубки Ярмарок.



Синий цвет - страны-участницы финальных стадий, желтый - участницы отбора Евро-1960. Скрин: wikipedia.org Синий цвет - страны-участницы финальных стадий, желтый - участницы отбора Евро-1960. Скрин: wikipedia.org

Без преувеличения, УЕФА спасли диктатуры, стремившиеся через спорт доказать свое величие и мощь — и то в равной степени левые и правые. Португалия Салазара, Испания Франко, Югославия Тито, СССР и ряд его сателлитов — вот кто делал шоу. В 1/8 финала самым ярким было противостояние "Селессау" с ГДР, где португальцы торжествовали 3:2, а еще дуэль Норвегии и Австрии — конечно, победили Оцвирк и Ханаппи.

Между тем мощные Франция, Испания и СССР своих соперников легко крушили, и это должно было вылиться во что-то серьезное.

Франко — вот кто свинью подложил и все сорвал. Еще 19 мая 1960-го испанские делегаты в Москве обсуждали детали визита сборной, а уже 22-го Каудильо дал заднюю.

Не поедем к идеологическому врагу — так это подали, а дальше начались догадки. Кто-то привязывал это к падению в те дни самолета Пауэрса на Урале, из-за которого отношения между блоками резко ухудшились. Другие писали, что Эленио Эррера после разгрома СССР Польши 7:1 не был уверен, что Испания победит. Хотя, казалось бы, после эпических 7:3 "Реала" над "Айнтрахтом" в финале КЕЧ — ну кого бояться?

Poster for 1960 knockout round of European Nations Cup. Spain after defeating communist Poland was tied with USSR, Franco forced Spanish team to boycott match for fear of losing to Soviet enemy giving Russians a free pass to tournament which they won defeating Yugoslavia in final pic.twitter.com/Qvr7mpDKPA — Nick Lloyd (@Civil_War_Spain) December 14, 2022

Европа хотела битвы Ди Стефано и Яшина, но не увидела. Вместо нее Испания попросила два матча на нейтральных полях, ей логично отказали, оштрафовали на 2 тысячи франков и сняли с турнира. СССР попал в финал четырех без боя.

Другими участниками стали Чехословакия, усилиями легендарного Масопуста разбившая Румынию; Югославия, где лидеры "Партизана" и "Црвены Звезды" объединились, чтобы одолеть Португалию еще без Эйсебиу. Благодарные фаны донесли Костича и Галича в раздевалку на руках в прямом смысле.

Западный мир представляла Франция, которая дважды перестреляла Австрию, уже начинавшую регресс.

"Защищая правый фланг НАТО, диктатор Франко забил себе автогол", - потешалась пресса в Москве.

Тем временем французам поручили самое приятное — провести финальные матчи. И - какая боль! - именно тогда у них травмировались Роже Пьянтони, Жюст Фонтен и Раймон Копа.

Яшин

Восточному блоку везло.

Хотя как "блоку"? Югославы и советы не дружили; Валентин Иванов именно балканцев называл самыми принципиальными оппонентами в карьере.

Тито отдалился от СССР, даже в Варшавский блок не вошел. Его подход — эдакий "социализм с человеческим лицом", - предусматривал среди прочего возможность для лидера "Партизана" 50-х Милана Галича в 28 лет продолжить карьеру в Бельгии.

Milan Galic - Scored for Yugoslavia in the final of Euro 1960 pic.twitter.com/FhVTZ1G0HM — Dai ???????????????????????????? (@dairobs11) June 7, 2024

У советских людей такой роскоши не было. Для них поездка в Париж на пару дней была одним из главных событий в жизни.

"Когда мы приехали, нам дали погулять по Парижу ночью. Я никогда ничего такого не видел", - вспоминал Понедельник. "Мы зашли в один бар, выпили пива. Потом в другой, там было шампанское. Всюду народ, огни. Мы же ничего подобного в Москве не видели. Ночью там всегда было темно: никаких клубов или баров, никто не гулял. Все сидели дома, как мыши. Такая жизнь была. А в Париже мы будто попали в сказку".

Надо сказать, это была сборная в основном россиян, а еще трех очень важных грузин - Михаила Месхи, Славы Метревели и Гиви Чохели.

Из киевского "Динамо" был только Юрий Войнов - мощный хавбек, который даже попал в символическую сборную ЧМ-58.

Играли старомодно, без выдумок - модель WM, которую сейчас можно прочитать как 3-2-2-3.

???????? Denis Law pictured here with Lev Yashin , who at the time was considered by many as the best keeper in the world ???????? pic.twitter.com/VK6ETSlads — YesterdaysStars (@YesterdaysStars) June 9, 2024

Ну, а не мудрили советы, потому что, во-первых, не умели; во-вторых, очень верили в Льва Яшина, которого тогда считали лучшим кипером мира. А в-третьих, поскольку очень много и быстро бегали. Ни одна другая сборная не имела подобной выносливости.

Ко всему, им снова везло со жребием. Чехословакия — интересная команда, но слабее физически, и советы ее разобрали (3:0).

Намного интереснее было в другом полуфинале, где Франция при поддержке трибун пыталась компенсировать потери желанием. Почти удалось! Жан Венсан и Франсуа Этт довели счет с Югославией до 4:2, когда вдруг у "Ле Бле" начал страшно косячить вратарь. Уроженец Магриба Жорж Ламья всего за 5 минут привез себе три гола, и то в одном случае просто бросил мяч сопернику на ногу. Когда после матча он рыдал, как ребенок — никто его не жалел. Суровое время — это вам не Саутгейт и его пенальтисты в 2021-ом.

Фаны не простили своих даже в матче за третье место - свист на "Велодроме" стоял лютый, и Чехословакия его повернула в свою пользу (2:0).

Тем временем в финале счет не без фарта открыл Галич, но шел ливень, поле превратилось в кашу, что нивелировало главное преимущество югославов — в технике.

Есть байка, что для лучшего контроля на грязи защитник советов Борис Кузнецов заменил шипы более длинные. Так ли это? Идентичную историю рассказывали немцы в 54-м, только героем был некий Ади Дасслер.

Ну, и в любом случае СССР тогда таки победил. Героем стал Яшин, который отразил 14 ударов в створ ворот. L'Equipe прозвала его "Черной пантерой" еще до Эйсебиу, весь Париж влюбился в таинственного гостя на фоне провала своего собственного кипера. Золотой мяч — единственный вратарский — где-то отголосок того успеха.

Ну, а решающий гол уже в дополнительное время забил Понедельник с подачи Месхи — 2:1.

Эпилог

На финал пришло лишь 18 тысяч зрителей; даже на предыдущих стадиях было больше.

Тем не менее, там был весь бомонд, и дон Сантьяго Бернабеу прямо у Эйфелевой башни пошел в атаку.

"Бернабеу без колебаний был готов выкупить половину команды. Чтобы не иметь проблем дома, мы избегали с ним разговора", - Понедельника понять можно. КГБ — не просто буквы.

Ко всему, он и представить не мог, сколько зарабатывали лидеры "Реала". У себя дома за триумф советы получили по 200 долларов.

???? lev Yashin. Euro Cup 1960 pic.twitter.com/kEzwVKWLb1 — Old Days Football ®️ (@olddaysfootbal1) March 5, 2022

Другое дело — престиж. Западные страны недооценили турнир и поняли ошибку, когда в СССР с помпой начали празднования, поэтому уже к Евро-64 отбирались Италия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Англия и Уэльс. ФРГ продержалась в стороне дольше всех — до 1968-го, за что карма немедленно ее наказала в Тиране.

Ну, и уже в 64-м Испания от матчей с СССР не отказывалась и победила — даже без Ди Стефано, Кубалы и Хенто, но с подполковником армии во главе...

...в 68-м Италия выбила советов подбрасыванием монеты — кстати, первый и последний такой случай на Евро...

...в 72-м Гюнтера Нетцера после триумфа ФРГ The Times назвала "белым Пеле"...

...в 76-м Антонин Паненка выиграл единственное "полноценное" Евро для соцлагеря, выполнив тот-самый пенальти...

...ну, и так оно понемногу закрутилось, обросло историями, наполнилось традициями, засияло звездами — и идея Анри Делоне из мечты одного человека превратилась в шоу, которого в эти дни не могут дождаться миллионы людей.