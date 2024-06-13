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Так начинались Евро: 30 лет на подготовку, 200 франков для участия и 200 долларов за победу

ЕВРО-2024
Обновлено

О рождении турнира, который снова начнется уже завтра

Так начинались Евро: 30 лет на подготовку, 200 франков для участия и 200 долларов за победу

Фото: lequipe.fr

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Делоне

Анри Делоне.

Его именем назван трофей за победу на Евро.

Визионер - один из могикан начала ХХ века. И еще организатор первого Кубка Франции.

В 1917-м страна кровью истекала, но Делоне нашел 48 команд, которые указали только цвет формы и поле, где собирались играть, - составы гарантировать никто не мог, ведь шла война. Тем не менее, 7 октября турнир стартовал и прошел с большим успехом. В финале в присутствии 2,000 зрителей столичный "Олимпик де Пантен" разбил ФК "Лион" 3:0.

Ну, и еще Делоне был первым, кто предложил чемпионат Европы среди сборных — это был 1927 год.

Почему тогда не выгорело? Да все из-за друга и коллеги Жюля Риме, который параллельно продвигал идею мирового первенства.

Когда Риме купил свою статуэтку с Никой, уговорил Францию и Югославию на вояж в Уругвай и сам сел на корабль навстречу неизвестности — это и все решило. История любит смелых.

Между тем Делоне остался с идеей наедине, ведь в дальнейшем ФИФА набрала вес и уже наказывала за "сепаратизм". Исключение составляли лишь британцы, родоначальники, которые принципиально не входили ни в одну организацию, считая себя сильнейшими.

Их прозрение наступило на ЧМ-1950, и это было очень, очень больно.

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Ну, а Делоне почти в то же время получил хорошие новости — ФИФА наконец-то сняла запрет на создание континентальных организаций. Когда УЕФА объединилась в 1954-м, Анри даже выбрали ее первым генсеком.

Жаль только, болезнь подкосила — он умер уже спустя год и не увидел, что эта УЕФА сумела создать.

Это снова были тяжелые роды — о формате спорили целых четыре года. Бельгиец Жозе Краай и итальянец Отторино Барасси — между прочим, спаситель Ники, спрятавший ее от нацистов в порванном сапоге, - хотели совместить Евро с отбором на ЧМ, это не всем нравилось.

Дожать скептиков не получалось, так что победили голосованием. Стокгольм, 6 июня 1958 года: 15 стран подняли руку "за", 7 - "против", 8 - воздержались.

По сути, первый Евро не был чемпионатом всей Европы, а лишь ее половины.

Ну, и важная деталь относительно трофея — это была вылитая из серебра копия древнегреческой амфоры, которую сын Анри Делоне, Пьер, подарил УЕФА к старту первого Евро. На сосуде изображен человек, бьющий по мячу — символ, что игра вечна. Его и вручали победителям вплоть до 2004 года, когда решились на обновление.

Не поверите, но сам Пьер Делоне дал него добро - антиквар по специальности, он прожил аж 99 лет и умер в 2019-м.

Франко

Первый отбор на Евро — это вам не нынешняя "скукотища".

И дело не в сюжетах на поле — просто до конца не было ясно, кто готов играть, а кто нет.

Среди "отказников" в 1958-м лучшие сборные Европы — ФРГ, которая уже сотворила "Чудо в Берне"; финалист ЧМ-58 Швеция; Италия, где уже развивалось катеначчо, а еще Нидерланды, Бельгия, Швейцария, британцы.

Деньги ни при чем — за участие организаторы чемпионата просили символические 200 франков.

Перегруженность календаря - тоже курам на смех. На деле топовые сборные не верили, что турнир привлечет внимание и спонсоров; предпочитали вложиться в уже раскрученные мундиали, КЕЧ, Кубки Ярмарок.

Так начинались Евро: 30 лет на подготовку, 200 франков для участия и 200 долларов за победу - изображение 1
Синий цвет - страны-участницы финальных стадий, желтый - участницы отбора Евро-1960. Скрин: wikipedia.org

Без преувеличения, УЕФА спасли диктатуры, стремившиеся через спорт доказать свое величие и мощь — и то в равной степени левые и правые. Португалия Салазара, Испания Франко, Югославия Тито, СССР и ряд его сателлитов — вот кто делал шоу. В 1/8 финала самым ярким было противостояние "Селессау" с ГДР, где португальцы торжествовали 3:2, а еще дуэль Норвегии и Австрии — конечно, победили Оцвирк и Ханаппи.

Между тем мощные Франция, Испания и СССР своих соперников легко крушили, и это должно было вылиться во что-то серьезное.

Франко — вот кто свинью подложил и все сорвал. Еще 19 мая 1960-го испанские делегаты в Москве обсуждали детали визита сборной, а уже 22-го Каудильо дал заднюю.

Не поедем к идеологическому врагу — так это подали, а дальше начались догадки. Кто-то привязывал это к падению в те дни самолета Пауэрса на Урале, из-за которого отношения между блоками резко ухудшились. Другие писали, что Эленио Эррера после разгрома СССР Польши 7:1 не был уверен, что Испания победит. Хотя, казалось бы, после эпических 7:3 "Реала" над "Айнтрахтом" в финале КЕЧ — ну кого бояться?

Европа хотела битвы Ди Стефано и Яшина, но не увидела. Вместо нее Испания попросила два матча на нейтральных полях, ей логично отказали, оштрафовали на 2 тысячи франков и сняли с турнира. СССР попал в финал четырех без боя.

Другими участниками стали Чехословакия, усилиями легендарного Масопуста разбившая Румынию; Югославия, где лидеры "Партизана" и "Црвены Звезды" объединились, чтобы одолеть Португалию еще без Эйсебиу. Благодарные фаны донесли Костича и Галича в раздевалку на руках в прямом смысле.

Западный мир представляла Франция, которая дважды перестреляла Австрию, уже начинавшую регресс.

"Защищая правый фланг НАТО, диктатор Франко забил себе автогол", - потешалась пресса в Москве.

Тем временем французам поручили самое приятное — провести финальные матчи. И - какая боль! - именно тогда у них травмировались Роже Пьянтони, Жюст Фонтен и Раймон Копа.

Яшин

Восточному блоку везло.

Хотя как "блоку"? Югославы и советы не дружили; Валентин Иванов именно балканцев называл самыми принципиальными оппонентами в карьере.

Тито отдалился от СССР, даже в Варшавский блок не вошел. Его подход — эдакий "социализм с человеческим лицом", - предусматривал среди прочего возможность для лидера "Партизана" 50-х Милана Галича в 28 лет продолжить карьеру в Бельгии.

У советских людей такой роскоши не было. Для них поездка в Париж на пару дней была одним из главных событий в жизни.

"Когда мы приехали, нам дали погулять по Парижу ночью. Я никогда ничего такого не видел", - вспоминал Понедельник. "Мы зашли в один бар, выпили пива. Потом в другой, там было шампанское. Всюду народ, огни. Мы же ничего подобного в Москве не видели. Ночью там всегда было темно: никаких клубов или баров, никто не гулял. Все сидели дома, как мыши. Такая жизнь была. А в Париже мы будто попали в сказку".

Надо сказать, это была сборная в основном россиян, а еще трех очень важных грузин - Михаила Месхи, Славы Метревели и Гиви Чохели.

Из киевского "Динамо" был только Юрий Войнов - мощный хавбек, который даже попал в символическую сборную ЧМ-58.

Играли старомодно, без выдумок - модель WM, которую сейчас можно прочитать как 3-2-2-3.

Ну, а не мудрили советы, потому что, во-первых, не умели; во-вторых, очень верили в Льва Яшина, которого тогда считали лучшим кипером мира. А в-третьих, поскольку очень много и быстро бегали. Ни одна другая сборная не имела подобной выносливости.

Ко всему, им снова везло со жребием. Чехословакия — интересная команда, но слабее физически, и советы ее разобрали (3:0).

Намного интереснее было в другом полуфинале, где Франция при поддержке трибун пыталась компенсировать потери желанием. Почти удалось! Жан Венсан и Франсуа Этт довели счет с Югославией до 4:2, когда вдруг у "Ле Бле" начал страшно косячить вратарь. Уроженец Магриба Жорж Ламья всего за 5 минут привез себе три гола, и то в одном случае просто бросил мяч сопернику на ногу. Когда после матча он рыдал, как ребенок — никто его не жалел. Суровое время — это вам не Саутгейт и его пенальтисты в 2021-ом.

Фаны не простили своих даже в матче за третье место - свист на "Велодроме" стоял лютый, и Чехословакия его повернула в свою пользу (2:0).

Тем временем в финале счет не без фарта открыл Галич, но шел ливень, поле превратилось в кашу, что нивелировало главное преимущество югославов — в технике.

Есть байка, что для лучшего контроля на грязи защитник советов Борис Кузнецов заменил шипы более длинные. Так ли это? Идентичную историю рассказывали немцы в 54-м, только героем был некий Ади Дасслер.

Ну, и в любом случае СССР тогда таки победил. Героем стал Яшин, который отразил 14 ударов в створ ворот. L'Equipe прозвала его "Черной пантерой" еще до Эйсебиу, весь Париж влюбился в таинственного гостя на фоне провала своего собственного кипера. Золотой мяч — единственный вратарский — где-то отголосок того успеха.

Ну, а решающий гол уже в дополнительное время забил Понедельник с подачи Месхи — 2:1.

Эпилог

На финал пришло лишь 18 тысяч зрителей; даже на предыдущих стадиях было больше.

Тем не менее, там был весь бомонд, и дон Сантьяго Бернабеу прямо у Эйфелевой башни пошел в атаку.

"Бернабеу без колебаний был готов выкупить половину команды. Чтобы не иметь проблем дома, мы избегали с ним разговора", - Понедельника понять можно. КГБ — не просто буквы.

Ко всему, он и представить не мог, сколько зарабатывали лидеры "Реала". У себя дома за триумф советы получили по 200 долларов.

Другое дело — престиж. Западные страны недооценили турнир и поняли ошибку, когда в СССР с помпой начали празднования, поэтому уже к Евро-64 отбирались Италия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Англия и Уэльс. ФРГ продержалась в стороне дольше всех — до 1968-го, за что карма немедленно ее наказала в Тиране.

Ну, и уже в 64-м Испания от матчей с СССР не отказывалась и победила — даже без Ди Стефано, Кубалы и Хенто, но с подполковником армии во главе...

Читайте такжеПобедил коммунистов на войне и футболе: как офицер армии Франко привел на вершину Реал, Атлетико и Испанию

...в 68-м Италия выбила советов подбрасыванием монеты — кстати, первый и последний такой случай на Евро...

...в 72-м Гюнтера Нетцера после триумфа ФРГ The Times назвала "белым Пеле"...

...в 76-м Антонин Паненка выиграл единственное "полноценное" Евро для соцлагеря, выполнив тот-самый пенальти...

...ну, и так оно понемногу закрутилось, обросло историями, наполнилось традициями, засияло звездами — и идея Анри Делоне из мечты одного человека превратилась в шоу, которого в эти дни не могут дождаться миллионы людей.

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Франция Лев Яшин СССР Евро-1960 Франсиско Франко
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Zidane5 (Одесса)
13.06.2024 в 10:22
Отличный материал. Познавательно. Спасибо.
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Zidane5 (Одесса)
13.06.2024 в 10:22
Отличный материал. Познавательно. Спасибо.
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Ariakiev01 (Київ)
13.06.2024 в 09:44
добра стаття. Досі не зрозуміло чому Буфон не отримав ЗМ ( а отримав Канаваро)
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.