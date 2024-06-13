Звезда Интера, вундеркинд Реала и легенда Ромы во главе. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Турция

UA-Футбол знакомит болельщиков футбола с участниками Евро-2024, которое уже 14 июня начнется в Германии. Представляем вашему вниманию материал о сборной Турции.

Исторический максимум

Несмотря на свою 101-летнюю историю, дебют Турции на финальной стадии Евро состоялся только в 1996 году. Правда, обернулся он провалом. В группе сборной попались Португалия, Хорватия и Дания. Как итог - ни одного забитого мяча и последнее место.

Через 4 года туркам удалось дойти до 1/4 финала, а в 2008-м установить самый успешный результат выступлений на чемпионатах Европы - полуфинал. Тогда "лунных звёзд" в драматичном поединке остановила Германия. Решающий гол на 90-й минуте забил Филипп Лам.

На Евро-2012, проходившем в Украине и Польше, Турция не отобралась, а в 2016-м и в 2020-м не прошла дальше группового этапа. Причём, на прошедшем розыгрыше турнира всё закончилось тремя поражениями (от Италии, Швейцарии и Уэльса) и последующим увольнением Шенола Гюнеша с должности главного тренера.

Путь на ЕВРО

Соперниками турков в рамках отборочного турнира были Хорватия, Уэльс, Армения и Латвия. Явно не самая сложная группа, хотя и на первой строчке "лунных звёзд" мало кто ожидал увидеть. Но Турция это сделала.

После пяти сыгранных туров (3 победы, 1 ничья и 1 поражение в активе) в сборной произошло изменение на тренерском мостике. Из-за череды внутренних конфликтов федерация футбола страны решила уволить Штефана Кунцу. На место немца был назначен именитый Винченцо Монтелла.

Под руководством нового наставника Турция одержала победы над Хорватией (1:0) и Латвией (4:0), и вырвала ничью в последнем туре с Уэльсом (1:1).

Оценивая путь команды в отборе, нельзя не отметить показанный характер игроков. Помимо вышеуказанной игры с валлийцами, турки вырвали победу в поединке с Латвией на 90+5 минуте, а с Арменией добыли волевую ничью дома и волевой триумф на выезде.

Главная звезда

Главной звездой сборной Турции является Хакан Чалханоглу. Причём, самому себе полузащитник "Интера" тоже не скупится отвешивать комплименты. В частности, в феврале он назвал себя лучшим игроком мира на своей позиции, оставив позади себя таких монстров как Родри, Тони Кроос и Йозуа Киммих.





За это высказывание турок в итоге получил много насмешек и даже хейта, но если говорить объективно, то все причины высоко себя оценивать у него есть. Уже на протяжении трёх сезонов (с момента перехода в "Интер"), Чалханоглу является одним из лидеров миланского клуба. На поле Хакан умеет делать практически всё. Он хорош в отборе, имеет высокую точность передач, обладает шикарным ударом издали, и очень надёжен при исполнении пенальти.

Игрок, который может стать открытием

Прорывным предстоящий Евро может стать для Арды Гюлера. Для хавбека мадридского "Реала" это будет первый турнир настолько высокого уровня на международной арене.

Хоть и прочное место в стартовом составе Арда в сборной ещё не забронировал, но есть высокая вероятность, что конкуренцию у своих визави по позиции (играть он может как справа в атаке, так и под нападающим) Гюлер всё же выиграет.





Первый сезон в "Реале" для турка сложился не самым лучшим образом. Из-за серии травм его дебют в стане "сливочных" случился аж спустя полгода после трансфера.



Вторую половину кампании Гюлер провёл уже здоровым, но получать игровое время стал лишь после того, как мадридцы обеспечили себе чемпионство в Ла Лиге.

Предоставленными возможностями со стороны Анчелотти Арда пользовался на отлично, поражая ворота соперников почти в каждом матче. За 10 игр в чемпионате Испании турок наколотил 6 мячей.

Молодой, но опытный тренер-универсал

Как уже было сказано ранее, возглавил сборную Турцию Винченцо Монтелла посреди квалификации на Евро. Несмотря на весьма молодой возраст (49 лет), итальянец уже успел поработать со множеством клубов.

Начал свою самостоятельную тренерскую карьеру Монтелла в родной "Роме". Правда, продлилась она недолго. После одного сезона в "Катание" Винченцо отправился в "Фиорентину". С "фиалками" специалист трижды доходил до топ-4 в Серии А, а также выходил в финал национального кубка и полуфинал Лиги Европы.





Пожалуй, на сегодняшний день этот период - самый успешный в его карьере. Далее Монтелла провёл по одному сезону в "Сампдории", "Милане", "Севилье" и неудачно вернулся в "Фиорентину". С 2021 года итальянец работал с "Адана Демирспором".

В тактическом плане Монтелла является довольно гибким тренером. В философию тренера (по его же словам) входит выбор игрового стиля в соответствии с характеристиками футболистов, с которыми он работает.

Если в "Адана Демирспоре" Винченцо играл с тремя защитниками, то в сборной Турции он предпочитает работать либо по 4-1-4-1, либо по 4-2-3-1.

Главным оружием турков на турнире должны стать быстрые фланги и опасные забросы из глубины. Явным недостатком команды считается неуверенная игра на "втором этаже".

Прогноз на выступление

Со жребием Турции повезло не только на отборе к Евро. На финальной стадии турнира "лунные звёзды" сыграют со сборными Португалии, Чехии и Грузии. И если первых сместить с первой строчки - задача крайне сложная, то с двумя остальными фаворитами (хоть и не слишком явными) будут именно подопечные Монтеллы.

И тому есть причины. В квалификации чехи сыграли довольно блекло, пропустив вперёд себя в таблице скромную Албанию. Грузины, в свою очередь, впервые в своей истории выступят на чемпионате Европы, и вряд ли прыгнут выше головы.

Поставим на то, что в своём квартете Турция займёт второе место. В таком случае в 1/8 финала команда сыграет с победителем группы D. С высокой долей вероятности им окажется один из главных фаворитов турнира - сборная Франции. Именно противостояние с "трёхцветными" скорее всего станет последним для турков на Евро-2024.