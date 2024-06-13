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Звезда Интера, вундеркинд Реала и легенда Ромы во главе. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Турция

ЕВРО-2024

Одна из тёмных лошадок турнира

Звезда Интера, вундеркинд Реала и легенда Ромы во главе. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Турция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол знакомит болельщиков футбола с участниками Евро-2024, которое уже 14 июня начнется в Германии. Представляем вашему вниманию материал о сборной Турции.

Содержание

Исторический максимум

Несмотря на свою 101-летнюю историю, дебют Турции на финальной стадии Евро состоялся только в 1996 году. Правда, обернулся он провалом. В группе сборной попались Португалия, Хорватия и Дания. Как итог - ни одного забитого мяча и последнее место.

Через 4 года туркам удалось дойти до 1/4 финала, а в 2008-м установить самый успешный результат выступлений на чемпионатах Европы - полуфинал. Тогда "лунных звёзд" в драматичном поединке остановила Германия. Решающий гол на 90-й минуте забил Филипп Лам.

На Евро-2012, проходившем в Украине и Польше, Турция не отобралась, а в 2016-м и в 2020-м не прошла дальше группового этапа. Причём, на прошедшем розыгрыше турнира всё закончилось тремя поражениями (от Италии, Швейцарии и Уэльса) и последующим увольнением Шенола Гюнеша с должности главного тренера.

Путь на ЕВРО

Соперниками турков в рамках отборочного турнира были Хорватия, Уэльс, Армения и Латвия. Явно не самая сложная группа, хотя и на первой строчке "лунных звёзд" мало кто ожидал увидеть. Но Турция это сделала.

После пяти сыгранных туров (3 победы, 1 ничья и 1 поражение в активе) в сборной произошло изменение на тренерском мостике. Из-за череды внутренних конфликтов федерация футбола страны решила уволить Штефана Кунцу. На место немца был назначен именитый Винченцо Монтелла.

Под руководством нового наставника Турция одержала победы над Хорватией (1:0) и Латвией (4:0), и вырвала ничью в последнем туре с Уэльсом (1:1).

Оценивая путь команды в отборе, нельзя не отметить показанный характер игроков. Помимо вышеуказанной игры с валлийцами, турки вырвали победу в поединке с Латвией на 90+5 минуте, а с Арменией добыли волевую ничью дома и волевой триумф на выезде.

Главная звезда

Главной звездой сборной Турции является Хакан Чалханоглу. Причём, самому себе полузащитник "Интера" тоже не скупится отвешивать комплименты. В частности, в феврале он назвал себя лучшим игроком мира на своей позиции, оставив позади себя таких монстров как Родри, Тони Кроос и Йозуа Киммих.

Звезда Интера, вундеркинд Реала и легенда Ромы во главе. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Турция - изображение 1

За это высказывание турок в итоге получил много насмешек и даже хейта, но если говорить объективно, то все причины высоко себя оценивать у него есть. Уже на протяжении трёх сезонов (с момента перехода в "Интер"), Чалханоглу является одним из лидеров миланского клуба. На поле Хакан умеет делать практически всё. Он хорош в отборе, имеет высокую точность передач, обладает шикарным ударом издали, и очень надёжен при исполнении пенальти.

Игрок, который может стать открытием

Прорывным предстоящий Евро может стать для Арды Гюлера. Для хавбека мадридского "Реала" это будет первый турнир настолько высокого уровня на международной арене.

Хоть и прочное место в стартовом составе Арда в сборной ещё не забронировал, но есть высокая вероятность, что конкуренцию у своих визави по позиции (играть он может как справа в атаке, так и под нападающим) Гюлер всё же выиграет.

Звезда Интера, вундеркинд Реала и легенда Ромы во главе. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Турция - изображение 2

Первый сезон в "Реале" для турка сложился не самым лучшим образом. Из-за серии травм его дебют в стане "сливочных" случился аж спустя полгода после трансфера.

Вторую половину кампании Гюлер провёл уже здоровым, но получать игровое время стал лишь после того, как мадридцы обеспечили себе чемпионство в Ла Лиге.

Предоставленными возможностями со стороны Анчелотти Арда пользовался на отлично, поражая ворота соперников почти в каждом матче. За 10 игр в чемпионате Испании турок наколотил 6 мячей.

Молодой, но опытный тренер-универсал

Как уже было сказано ранее, возглавил сборную Турцию Винченцо Монтелла посреди квалификации на Евро. Несмотря на весьма молодой возраст (49 лет), итальянец уже успел поработать со множеством клубов.

Начал свою самостоятельную тренерскую карьеру Монтелла в родной "Роме". Правда, продлилась она недолго. После одного сезона в "Катание" Винченцо отправился в "Фиорентину". С "фиалками" специалист трижды доходил до топ-4 в Серии А, а также выходил в финал национального кубка и полуфинал Лиги Европы.

Звезда Интера, вундеркинд Реала и легенда Ромы во главе. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Турция - изображение 3

Пожалуй, на сегодняшний день этот период - самый успешный в его карьере. Далее Монтелла провёл по одному сезону в "Сампдории", "Милане", "Севилье" и неудачно вернулся в "Фиорентину". С 2021 года итальянец работал с "Адана Демирспором".

В тактическом плане Монтелла является довольно гибким тренером. В философию тренера (по его же словам) входит выбор игрового стиля в соответствии с характеристиками футболистов, с которыми он работает.

Если в "Адана Демирспоре" Винченцо играл с тремя защитниками, то в сборной Турции он предпочитает работать либо по 4-1-4-1, либо по 4-2-3-1.

Главным оружием турков на турнире должны стать быстрые фланги и опасные забросы из глубины. Явным недостатком команды считается неуверенная игра на "втором этаже".

Прогноз на выступление

Со жребием Турции повезло не только на отборе к Евро. На финальной стадии турнира "лунные звёзды" сыграют со сборными Португалии, Чехии и Грузии. И если первых сместить с первой строчки - задача крайне сложная, то с двумя остальными фаворитами (хоть и не слишком явными) будут именно подопечные Монтеллы.

И тому есть причины. В квалификации чехи сыграли довольно блекло, пропустив вперёд себя в таблице скромную Албанию. Грузины, в свою очередь, впервые в своей истории выступят на чемпионате Европы, и вряд ли прыгнут выше головы.

Поставим на то, что в своём квартете Турция займёт второе место. В таком случае в 1/8 финала команда сыграет с победителем группы D. С высокой долей вероятности им окажется один из главных фаворитов турнира - сборная Франции. Именно противостояние с "трёхцветными" скорее всего станет последним для турков на Евро-2024.

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Турция Винченцо Монтелла Хакан Чалханоглу Евро 2024 Арда Гюлер
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.