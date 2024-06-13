ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лоботка: Мы способны победить Украину и Румынию. Сможем с Бельгией получить хотя бы очко
Полузащитник верит в положительные результаты для сборной на групповой стадии
Станислав Лоботка поделился ожиданиями от старта Евро.
“В тактическом плане мы теперь точно лучше. И наш стиль игры улучшился. Но утверждать это однозначно перед началом чемпионата Европы рискованно: вдруг проиграем все матчи в группе, и какая цена тогда будет этим словам? Тем более что на таких турнирах результаты важнее содержания игры. Но за последний год мы добились прогресса.
Даже если бы мы начинали с Румынией или Украиной, точно так же ожидал тяжелый матч. Так что, думаю, почти не имеет значения, против кого играть стартовый поединок. И неважно, кто насколько силен, важно будет показать свою игру. И тогда будет видно, на что этого хватит. А пока можно сказать одно: в матче с Бельгией нас не ждет ничего простого"
"Мы способны победить и Украину, и Румынию. А при условии везения, у нас будут шансы и с Бельгией. Когда встречаешься с топ-командой, для успеха нужно выжать максимум из своих возможностей и иметь везение. Вот так оно и есть. Мы не французы и не испанцы. У нас не такое же качество, как у них, на всех позициях. Но если мы пойдем вопреки всему, то сможем с Бельгией получить хотя бы очко.
Для нас это будут нелегкие матчи. У обеих сборных сейчас сильные команды. Но если мы смогли открыто и хорошо сыграть против Португалии в квалификации, то почему бы не сыграть так же против Украины и Румынии? Мы должны следовать своему стилю игры, он у нас есть. Это непросто, но даже для супер-команд это непросто", – рассказал футболист.
Лоботка выступает в сборной с 2016 года (55 матчей).
Популярное сейчас
- Врач сборной Украины - о повреждении Миколенко: Травма довольно интересная
- Зинченко - о травме Миколенко: Я был злой. Ты знаешь, что мы готовимся к Евро, а у вас завтра отпуск - зачем это делать?
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО