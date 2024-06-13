Лоботка: Мы способны победить Украину и Румынию. Сможем с Бельгией получить хотя бы очко

Станислав Лоботка поделился ожиданиями от старта Евро.

“В тактическом плане мы теперь точно лучше. И наш стиль игры улучшился. Но утверждать это однозначно перед началом чемпионата Европы рискованно: вдруг проиграем все матчи в группе, и какая цена тогда будет этим словам? Тем более что на таких турнирах результаты важнее содержания игры. Но за последний год мы добились прогресса.

Даже если бы мы начинали с Румынией или Украиной, точно так же ожидал тяжелый матч. Так что, думаю, почти не имеет значения, против кого играть стартовый поединок. И неважно, кто насколько силен, важно будет показать свою игру. И тогда будет видно, на что этого хватит. А пока можно сказать одно: в матче с Бельгией нас не ждет ничего простого"