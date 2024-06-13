ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду: Каждый год – это подарок, который со временем исчезает
Криштиану понимает, что футбольная карьера все ближе к финишу
Getty Images/Global Images Ukraine/
Форвард сборной Португалии счастлив, что до сих пор имеет возможность играть на таком уровне.
"Всегда хорошо держать ноги на земле, но мыслями нужно быть в небе, то есть мечтать о победе на чемпионате Европы. Мы мечтаем об этом и готовы побеждать. Конечно, нужно идти шаг за шагом, но мечтать никто не запрещает.
У нас есть талант, но, как я часто говорю, вы должны работать ради таланта. Никто вам ничего просто так не дает. И наша команда готова работать.
Я знаю, что мне осталось не так много лет в футболе. И как говорят в Испании, каждый год – это подарок, который со временем исчезает. Играть в футбол после 35 или 36 лет – это уже подарок, а мне сейчас уже 39 и каждый год я стараюсь наслаждаться этим".
"Важно быть в хорошей физической и ментальной форме, чтобы помочь команде. И как вы знаете, у меня любовь к сборной на всю жизнь. Я здесь уже 20 лет, и просто хочу продолжать играть в футбол на таком уровне.
Я влюблен в футбол. Каждая игра особенная. Представлять себя на чемпионате Европы в составе Португалии – это гордость. Это большая мечта, как и тогда, когда мне было 20 лет. Страсть есть в каждой игре", – рассказал нападающий.
"Селесау" стартуют на Евро поединком против Чехии 18 июня.
Популярное сейчас
- Врач сборной Украины - о повреждении Миколенко: Травма довольно интересная
- Известна сумма, которую получит Маркевич в случае увольнения из Карпат
- Умер баскетболист, изображенный на эмблеме НБА
- Функционер Стяуа спрогнозировал результат матча Румыния – Украина: Не думаю, что является чем-то необычным
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Комментарии 1