Роналду: Каждый год – это подарок, который со временем исчезает

Форвард сборной Португалии счастлив, что до сих пор имеет возможность играть на таком уровне.

"Всегда хорошо держать ноги на земле, но мыслями нужно быть в небе, то есть мечтать о победе на чемпионате Европы. Мы мечтаем об этом и готовы побеждать. Конечно, нужно идти шаг за шагом, но мечтать никто не запрещает.

У нас есть талант, но, как я часто говорю, вы должны работать ради таланта. Никто вам ничего просто так не дает. И наша команда готова работать.

Я знаю, что мне осталось не так много лет в футболе. И как говорят в Испании, каждый год – это подарок, который со временем исчезает. Играть в футбол после 35 или 36 лет – это уже подарок, а мне сейчас уже 39 и каждый год я стараюсь наслаждаться этим".