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Джошуа Зиркзе вызвали в состав сборной Нидерландов на чемпионат Европы
Об этом говорится на официальном сайте оранжевых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джошуа Зиркзе, который ранее не входил в состав сборной Нидерландов, сегодня отправится в Вольфсбург, где его команда готовится к чемпионату Европы. Нападающий "Болоньи" в прошлом сезоне помог своей команде финишировать на пятом месте в Серии А, что позволит ей принять участие в Лиге чемпионов в следующей кампании. Голландец отметился 11 голами и 5 передачами в 24 играх чемпионата.
Джошуа Зиркзе заменит Тена Копмейнерса, который травмировался на этой неделе и будет вынужден пропустить этот турнир. Заявка сборной Нидерландов теперь снова насчитывает 26 игроков.
Добавим, что 16 июня нидерландцы сыграют свой первый матч на групповом этапе чемпионата Европы, где их соперником будет Польша.
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