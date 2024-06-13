Адам Уортон о попадании в состав сборной Англии на Евро: Это сюрреалистическое ощущение. Честно говоря, я не ожидал этого

20-летний Адам Уортон дебютировал на профессиональном уровне лишь в августе 2022 года, а в январе этого года еще играл в Чемпионшипе. Позже он перешел в "Кристал Пэлас" за 18 млн фунтов из "Блэкберн Роверс" и дебютировал в Премьер-лиге в феврале. Полузащитник сыграл ключевую роль в том, что "орлы" заняли 10-е место в АПЛ, и благодаря своей форме он был сначала включен в предварительный состав Гарета Саутгейта на Евро, а позже попал в окончательную заявку на турнир. Кроме того, игрок успел дебютировать за сборную в матче против Боснии и Герцеговины на прошлой неделе. Адам Уортон в интервью BBC сказал, что он до сих пор не верит, что поедет на Евро-2024.

"Это сюрреалистическое ощущение. Честно говоря, я не ожидал этого. Просто мечта осуществилась. Каждый ребенок, который занимается футболом, мечтает играть в Премьер-лиге, играть за свою страну. Я начал играть за команду, за которую болел ("Блэкберн"), и мне это очень нравилось, а потом это продолжилось - переход в Премьер-лигу, теперь здесь (в сборной). Все произошло очень быстро, но я бы не хотел, чтобы было иначе. Мне очень понравились последние шесть месяцев, и я просто хочу продолжать играть, становиться лучше. Я абсолютно счастлив. Я могу заниматься любимым делом на самом высоком уровне - это невозможно превзойти", - заявил полузащитник.

Добавим, что Адам Уортон провел в прошлом сезоне 45 матчей, где отметился 2 голами и 6 передачами. Сборная Англии стартует на Евро-2024 уже в это воскресенье, 16 июня, в поединке против Сербии.