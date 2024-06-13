Срна: Модрич - лучший игрок всех времён на своей позиции

Бывший защитник "Шахтёра" и экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна оценил уровень своего соотечественника Луки Модрича.

"Лука - нечто очень, очень особенное. Да, я знаю, я хорват, но на самом деле он особенный игрок и невероятный человек как в личном, так и в профессиональном плане. Он пример, которому все должны следовать. Я думаю, что Лука - лучший игрок всех времён на своей позиции", — приводит слова Срны Croatian Football.