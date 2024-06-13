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Срна: Модрич - лучший игрок всех времён на своей позиции
Комплименты в адрес ветерана
Фото: PIXSELL / Автор – Sanjin Strukić
Бывший защитник "Шахтёра" и экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна оценил уровень своего соотечественника Луки Модрича.
"Лука - нечто очень, очень особенное. Да, я знаю, я хорват, но на самом деле он особенный игрок и невероятный человек как в личном, так и в профессиональном плане. Он пример, которому все должны следовать. Я думаю, что Лука - лучший игрок всех времён на своей позиции", — приводит слова Срны Croatian Football.
38-летний Модрич проведёт девятый крупный турнир в составе сборной Хорватии. На групповой стадии Евро-2024 "шашечные" сыграют с Италией, Испанией и Албанией.
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