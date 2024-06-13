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Джон Стоунз рискует пропустить первый матч на чемпионате Европы
Об этом сообщает The Telegraph
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джон Стоунз пропустил тренировку в среду в "Бланкенхайме". Защитник находится на карантине из-за вирусной инфекции. Информацию о том, что игрок заболел и находится изолированным в комнате подтвердили двое коллег по сборной Дин Хендерсон и Адам Уортон.
Футбольная ассоциация не подтвердила природу болезни Стоунза, а остальные игроки команды также оставались в неведении относительно вероятности того, что он будет готов тренироваться в четверг. Защитника "Манчестер Сити" вынужденно заменили из-за травмы лодыжки в перерыве товарищеского матча против Исландии, и за последние три месяца сезона вышел в старте лишь в одном поединке Премьер-лиги. Во вторник Стоунз тренировался со сборной Англии, а затем пожаловался на плохое самочувствие и был вынужден пропустить тренировку в среду, оставшись в своем номере в отеле команды.
John Stones was quarantined on Wednesday. Will he be ready for Sunday?https://t.co/8GsZDx08bB— Matt Law (@Matt_Law_DT) June 12, 2024
Сообщается, что Гарри Саутгейт может остаться без своего основного игрока на первый матч сборной против Сербии на Евро-2024. Кроме того, Стоунз - единственный центральный защитник в команде Саутгейта, который имеет опыт участия в крупных турнирах. Добавим, что англичане сыграют с сербами 16 июня в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Фельтинс-Арена".
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