Джон Стоунз рискует пропустить первый матч на чемпионате Европы

Джон Стоунз пропустил тренировку в среду в "Бланкенхайме". Защитник находится на карантине из-за вирусной инфекции. Информацию о том, что игрок заболел и находится изолированным в комнате подтвердили двое коллег по сборной Дин Хендерсон и Адам Уортон.

Футбольная ассоциация не подтвердила природу болезни Стоунза, а остальные игроки команды также оставались в неведении относительно вероятности того, что он будет готов тренироваться в четверг. Защитника "Манчестер Сити" вынужденно заменили из-за травмы лодыжки в перерыве товарищеского матча против Исландии, и за последние три месяца сезона вышел в старте лишь в одном поединке Премьер-лиги. Во вторник Стоунз тренировался со сборной Англии, а затем пожаловался на плохое самочувствие и был вынужден пропустить тренировку в среду, оставшись в своем номере в отеле команды.

