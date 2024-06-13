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Кейн: Эта сборная Англии - одна из лучших, если не лучшая, которая у нас была
У "трёх львов" собралось отличное поколение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Англии и "Баварии" Гарри Кейн оценил нынешний состав своей национальной команды.
"Я думаю, что эта команда - одна из лучших, если не лучшая, которая у нас была, если оценивать с точки зрения нынешней формы и сезона, который многие из нас (футболистов - прим.) провели.
У нас есть невероятные молодые таланты, которые не испытывают страха, и просто хотят выйти на поле и играть. Надеюсь, что ребята смогут опереться на меня и задать мне вопросы, и если я смогу помочь им пройти через что-то, то отлично", - сказал форвард в интервью УЕФА.
Напомним, на чемпионате Европы-2024 Англия сыграет в одной группе с Данией, Сербией и Словенией.
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