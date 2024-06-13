Мбаппе: Я хочу выиграть Евро. Это единственное, чего мне не хватает со сборной

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе заявил о своих амбициях на чемпионате Европы-2024.

"Будучи честным, я хочу выиграть Евро.

Я выиграл чемпионат мира, выиграл Лигу Наций. Это единственное (трофей - прим.), чего мне не хватает со сборной после того, чего я с ней добился.

Это мой первый турнир в качестве капитана, так что он очень важен и для меня, и всегда важен для страны. Мы хотим, чтобы нами гордились", - сказал Килиан в интервью CNN Sports.