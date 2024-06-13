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Мбаппе: Я хочу выиграть Евро. Это единственное, чего мне не хватает со сборной
25-летний форвард может собрать полную коллекцию
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе заявил о своих амбициях на чемпионате Европы-2024.
"Будучи честным, я хочу выиграть Евро.
Я выиграл чемпионат мира, выиграл Лигу Наций. Это единственное (трофей - прим.), чего мне не хватает со сборной после того, чего я с ней добился.
Это мой первый турнир в качестве капитана, так что он очень важен и для меня, и всегда важен для страны. Мы хотим, чтобы нами гордились", - сказал Килиан в интервью CNN Sports.
Напомним, на групповом этапе Евро Франция встретится с Нидерландами, Австрией и Польшей.
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