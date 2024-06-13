Мората о том, кого считает фаворитом на Евро: Нет команды лучше Испании, моя сборная лучшая

Уже завтра стартует чемпионат Европы, в котором сыграют Германия и Шотландия. Форвард сборной Испании Альваро Мората дал интервью испанской Cadena Ser, где отметил, что с нетерпением ждет этих соревнований. Кроме того, не обошел его стороной вопрос о том, кого он считает фаворитом на нынешнем Евро.

"Нет команды лучше Испании, моя сборная лучшая. Но действительно есть несколько очень хороших команд. Я думаю, что с каждым днем мы (сборная Испании) все больше и больше похожи на команду. У нас есть очень молодые ребята, такие как Ламин Ямал или Фермин Лопес, и они вместе с нами тренируются целыми днями. Раньше была огромная разница, но сейчас вы видите ребят, и они по футбольному интеллекту выглядят как наши ровесники. Очевидно, что Франция и Англия имеют отличные команды, Германия играет дома, а Италия всегда конкурентоспособна. Но сегодня мы увидели, что любая хорошо тренированная команда может вас выбить, Польша, Турция... Мы это знаем и не можем расслабляться", - заявил Альваро Мората.

Добавим, что первый свой матч на Евро сборная Испании сыграет 15 июня в 19:00 по киевскому времени против Хорватии.