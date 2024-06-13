Германия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Уже в пятницу, 14 июня состоится первый матч долгожданного Евро-2024. Открывают турнир сборные Германии и Шотландии. Игра состоится в Баварии, на 70-тысячном стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Все матчи Евро-2024 буду транслироваться в Украине. Интернет-платформа Megogo покажет все без исключения поединки, а "Суспільне" – часть из них.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч первого тура Евро-2024 между Германией и Шотландией состоится в пятницу, 14 июня, в 22:00. Студия к матчу начнется в 20:30, трансляция матча – в 21:50 на телеканале Megogo Футбол 1 и платформе Megogo.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Німеччина - Шотландія Смотреть трансляцию

Также игра в прямом эфире будет доступна к просмотру на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Трансляции доступны в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях.

Также матч Германия – Шотландия будут транслировать: