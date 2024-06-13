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Германия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Германия – Шотландия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14 июня 2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Уже в пятницу, 14 июня состоится первый матч долгожданного Евро-2024. Открывают турнир сборные Германии и Шотландии. Игра состоится в Баварии, на 70-тысячном стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
Все матчи Евро-2024 буду транслироваться в Украине. Интернет-платформа Megogo покажет все без исключения поединки, а "Суспільне" – часть из них.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Матч первого тура Евро-2024 между Германией и Шотландией состоится в пятницу, 14 июня, в 22:00. Студия к матчу начнется в 20:30, трансляция матча – в 21:50 на телеканале Megogo Футбол 1 и платформе Megogo.
Также игра в прямом эфире будет доступна к просмотру на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Трансляции доступны в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях.
Также матч Германия – Шотландия будут транслировать:
- Австрия – servustv.comZDFServus TV
- Австралия – Optus Sport
- Азербайджан – Ictimai TV
- Албания – TV Klan
- Аргентина – Star+ ArgentinaESPN Argentina
- Бельгия – RTBF Auvio DirectSporzaLa Une
- Болгария – Play Diema Xtrabnt.bgBNT News AppBNT 1BNT 3Nova TV BulgariaDiema Sport 3
- Босния и Герцеговина – Moja TVBHT 1HRT 2
- Бразилия – Canais GloboZappingClaro TV+Sky+SporTVGlobo
- Великобритания – ITVXSTV PlayerITV 1 UKSTV ScotlandTalkSport Radio UKBBC Radio 5 Live
- Армения – 1TV
- Греция – ERT 1
- Грузия – 1TV
- Дания – TV2 Play DenmarkTV2 Denmark
- Эстония – ETV 1ETV+
- Израиль – Sport 1Sport 3KAN 11
- Испания – RTVE.esfuboTV EspañaTVE La 1
- Ирландия – ITVXRTE PlayerITV 1 UKRTE 2STV ScotlandTalkSport Radio UKBBC Radio 5 Live
- Исландия – RUV
- Италия – SKY Go ItaliaRaiPlayNOW TVSI Solo CalcioRAI 1Sky Sport 251Sky Sport UnoSky Sport CalcioSky Sport 4K
- Канада – TVA+TSN4TVA SportsTSN1
- Кипр – RIK 1
- Латвия – Go3 Extra SportsTV6 Latvia
- Литва – TV3 Play LithuaniaTV6 LithuaniaTV3 LithuaniaTV3 Lithuania
- Молдова – Moldova 1
- Нидерланды – NOS LiveNPO 1
- Германия – MagentaTVZDFServus TV
- Норвегия – TV 2 PlayTV 2 Direkte
- Польша – sport.tvp.plTVP Sport AppTVP SportTVP SportTVP1
- Португалия – Sport TV MultiscreenRTP PlaySport TV1RTP 1
- Румыния – VOYOPro TV
- Словения – TV Slovenija 2HRT 2
- Словакия – VoyoČT SportMarkiza TV
- США – Foxsports.comViXFOX Sports AppFOX NetworkSiriusXM FC
- Турция – S Sport+TRT 1
- Венгрия – M4 Sports
- Финляндия – YLE AreenaYLE TV2
- Франция – beIN SPORTS CONNECTTF1+MolotovFreeTF1beIN Sports 1
- Хорватия – HRTiHRT 2
- Швейцария – SRF PlayRSI La 2SRF zweiRTS 2TF1 SuisseRTS Sport
- Швеция – TV4 Sweden
- Чехия – ČT Sport
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