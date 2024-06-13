Дебютант, для которого участие на турнире уже является победой. UA-Футбол представляет участников ЕВРО-2024: Грузия

Большой неожиданностью на чемпионате Европы является присутствие сборной Грузии. Кроме того, что ее тренирует легенда "Баварии" Вилли Саньоль, "крестоносцы" имеют двух молодых звезд в команде: Хвича Кварацхелия и Гиорги Мамардашвили, о которых знают рядовые болельщики. Также здесь есть и украинский след, поскольку главный тренер сборной включил в заявку защитника "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили. Кроме того, мог выступить на этом Евро бывший игрок "Днепра" Джаба Канкава, но он отказался от участия в турнире.

Исторический максимум

Грузия занимает 75 место в рейтинге ФИФА. Это самый низкий показатель среди всех команд, которые сыграют на этом Евро. Стоит отметить, что эта сборная дебютирует на групповом этапе уровня ЧЕ/ЧМ, что является большим историческим достижением для такой страны.

Грузия была близкой к попаданию на Евро-2020 через стыковые матчи. Тогда в решающей встрече кавказская сборная уступила с минимальным счетом Северной Македонии, что позволило ей дебютировать на том турнире.

Путь на ЕВРО

В отборочной группе А на чемпионат Европы Грузия соревновалась с Испанией, Норвегией, Кипром и Шотландией. Тогда "крестоносцы" заняли предпоследнее четвертое место с 8 очками. Команда Вилли Саньоля тогда дважды переиграла аутсайдера группы Кипр (2:1 и 4:0), а также расписала мировые с Норвегией (1:1) и Шотландией (2:2).

Несмотря на такой результат, Грузия попала в стыковые матчи на Евро-2024 через рейтинг Лиги Наций сезона 2022/23, где она заняла первое место в группе С4. Уже в первом матче плей-офф Пути С к чемпионату Европы "крестоносцы" переиграли Люксембург благодаря дублю Буду Зивзивадзе (2:0). Уже в решающем поединке против Греции подопечные Вилли Саньоля оказались сильнее соперника, переиграв его в серии пенальти (0:0 доп. время, 4:2 по пенальти)

Несколько слов о подготовке Грузии к турниру через товарищеские матчи. В июне дебютанты нынешнего Евро сыграли только против Черногории, где благодаря голам Зивзивадзе, Микаутадзе и Китеишвили оказались сильнее своего соперника (3:1).

Главная звезда

Если год назад можно было бы заявить, что вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия является едва ли не самым известным и лучшим игроком сборной, то последний сезон на клубном уровне немного подпортил ему такую репутацию. После феноменальной победы в Серии А, неаполитанский клуб провалил прошлую кампанию. От Кварадоны ожидался если не скачок на более высокий уровень игры, то по крайней мере подобные результаты, как было в дебютном сезоне за "Наполи". Этого, к сожалению, не произошло и его фирменные обыгрыши один на один соперника уже не давались Хвичи. Грузинский вингер хоть и забил 11 мячей и отдал 8 передач в 34 играх чемпионата, но в подавляющем большинстве пострадали команды из нижней части турнирной таблицы.

Зато уже несколько сезонов подряд очень хорошую игру демонстрирует основной голкипер "Валенсии" Гиорги Мамардашвили. Грузин в течение трех лет успел сыграть 100 матчей за "летучих мышей", из них почти каждую третью игру (31) он оставлял свои ворота "сухими". Он является безоговорочно важным игроком не только в сборной, а также в составе "Валенсии". Несколько европейских клубов ("Атлетико" Мадрид, "Челси", "Ньюкасл") хотят видеть в своих рядах этого вратаря, что можно рассматривать для него это как повышение.

Кроме того, Мамардашвили также своим сейвом в послематчевых пенальти помог сборной Грузии переиграть греков в стыковых матчах за выход на Евро-2024. Его уверенность игры на линии передается его коллегам, играющим в защите и это демонстрирует его значимость не только для "Валенсии", но также для сборной.

Игрок, который может стать открытием

Есть двое игроков в сборной Грузии, которые провели хороший сезон во Франции. Форвард Жорж Микаутадзе, который на правах аренды играл в "Меце", продемонстрировал очень хорошую результативность в Лиге 1 (13 голов и 4 ассиста). Хотя команда в итоге вылетела из высшего дивизиона, однако грузинский нападающий поднял себе ценник благодаря таким результатам.

А собственно открытием в этой сборной может стать Зурико Давиташвили. Грузин чаще всего играет на позиции правого вингера "Бордо", который находится в Лиге 2. Зурико имеет хороший дриблинг, поэтому нередко он пытается идти в обыгрыш, также имеет хорошее видение поля, одной передачей может обострить ситуацию у ворот соперника. Давиташвили является основным игроком команды и хотя "жирондинцы" выступили неудачно во втором дивизионе (лишь 15 место), однако Зурико один из немногих, кто продемонстрировал приличный уровень. Вингер выбил 8+8 по системе "гол + пас" в клубном сезоне-2023/24 и если ему удастся показать свои навыки на дебютном для себя Евро, то грузин недолго будет находиться в Лиге 2.

Тренер, тактика, стиль

Грузины начинали игру в формации 3-5-2, но долго в ней не задерживались. Со временем они возвращались к 5-3-2, отдавая инициативу сопернику. Игроки концентрировались на защите собственной штрафной площадки и поиске немногочисленных контратакующих моментов. В статистике "активной защиты" грузины оказались в тройке худших в отборе - рядом с киприотами и мальтийцами.

Однако, в отличие от них, "крестоносцы" смогли создать угрозу своим соперникам после быстрых атак. Двое нападающих (Кварацхелия и Микаутадзе) ждали паса на одной линии с защитниками соперника, после чего часто опережали своих оппонентов. Во время отбора оба игрока забивали голы после таких действий.

Еще одним из вариантов розыгрыша был такой, что Мамардашвили отдавал пас центральным защитникам, полагаясь на их мастерство. В таких ситуациях грузины переходили от своей базовой формации к 4-2-1-3 и именно в такой расстановке начинали свои атаки. В таких случаях правый защитник Отар Какабадзе выдвигался вперед, выполняя роль вингера, в то время как его место на фланге защиты занимал один из центральных защитников.

Прогноз на выступление

Грузия на Евро-2024 будет играть в группе F с Турцией, Португалией и Чехией. Учитывая нынешний статус кавказского дебютанта, для него ничья с любым соперником будет считаться победой. Понятно, что Вилли Саньоль настроит своих подопечных так против соперников так, будто они идут на последний бой.

От сборной Грузии больших чудес не ждут и это может сыграть ей на пользу. С другой стороны, все трое ее соперников понимают, что потеря очков с "крестоносцами" лишит их шансов на лучшее положение в турнирной таблице. Это повлияет на попадание в плей-офф на более сильного соперника из других групп. Поэтому здесь стоит ожидать 0 очков для грузин в этой группе и это не стоит им воспринимать как поражение. Для них уже участие в этом турнире является победой.

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