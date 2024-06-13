Шотландия готовится к матчу с Германией: Робертсон призывает игроков быть собранными

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон не скрывает, что Германия будет доминировать в матче Евро-2024, который состоится завтра, 14 июня.

"Не секрет, что они будут доминировать во владении мячом, у них лучший полузащитник в мире Тони Кроос, но когда мы будем иметь преимущество, мы должны воспользоваться этим.

Мы должны быть собранными, нас должно быть трудно обыграть. На них, видимо, будет большое давление, чтобы они выиграли турнир, но мы должны помешать им".