Стив Кларк - о матче против Германии: Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы пройти квалификацию

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о первом матче на Евро-2024 против Германии.

"Это первая игра в группе из четырех команд, три поединка, мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы пройти квалификацию, и это все, на чем мы сосредоточены.

Первый матч - это немного шоу, и мы надеемся, что не будем слишком зацикливаться на этом. Это будет сложная игра. Одна из моих мантр - уважать всех и никого не бояться. Мы знаем, что они хорошая команда, но надеемся, что мы сможем показать всем, что мы тоже хорошая команда".