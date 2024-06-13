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Стив Кларк - о матче против Германии: Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы пройти квалификацию
Специалист настроен оптимистично
GETTY IMAGES
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о первом матче на Евро-2024 против Германии.
"Это первая игра в группе из четырех команд, три поединка, мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы пройти квалификацию, и это все, на чем мы сосредоточены.
Первый матч - это немного шоу, и мы надеемся, что не будем слишком зацикливаться на этом. Это будет сложная игра. Одна из моих мантр - уважать всех и никого не бояться. Мы знаем, что они хорошая команда, но надеемся, что мы сможем показать всем, что мы тоже хорошая команда".
Напомним, 14 июня сборная Германии сыграет матч-открытие Евро-2024 против национальной команды Шотландии. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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