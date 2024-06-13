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Нагельсман - о матче против Шотландии: Мы готовы и с нетерпением ждем этого вечера
Тренер сборной Германии рассказал о первом матче команды на Евро-2024
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Юлиан Нагельсман, главный тренер сборной Германии, выступил на пресс-конференции накануне матча против Шотландии.
"Все наши игроки здоровы - кроме Павловича. Тонзиллит настолько серьезный, что он не сможет играть в ближайшее время.
Мы готовы и с нетерпением ждем завтрашнего вечера".
14 июня сборная Германии сыграет против национальной команды Шотландии. Старт - в 22:00.
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