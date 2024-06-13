Главный тренер сборной Италии установил определенные правила для своих игроков перед ЕВРО

Сборная Италии вскоре начнет свой путь на чемпионате Европы-2024.

В этом году главный тренер команды Лучано Спаллетти установил четыре правила для своих игроков.

Никакого PlayStation

Никаких действий после полуночи

Без наушников

Без телефонов на массажном столе

Нарушение этих правил приведет к штрафу или даже к исключению из состава команды.