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Главный тренер сборной Италии установил определенные правила для своих игроков перед ЕВРО
Есть четыре плавила
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Италии вскоре начнет свой путь на чемпионате Европы-2024.
В этом году главный тренер команды Лучано Спаллетти установил четыре правила для своих игроков.
- Никакого PlayStation
- Никаких действий после полуночи
- Без наушников
- Без телефонов на массажном столе
Нарушение этих правил приведет к штрафу или даже к исключению из состава команды.
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